區議會選舉｜深圳盒馬人頭湧湧　港男先北上後投票：搞掂自己嘢先

區議會選舉2023今日（10日）舉行，《香港01》下午到深圳福田皇庭廣場觀察，發現場內滿是操流利廣東話的疑似港人，超市「盒馬鮮生」更人頭湧湧，目測與平時周末的人流相近。



有港媽早上投票後，便立即帶女兒到深圳的兒童公園玩樂，亦有人選擇「先北上後投票」，認為票站晚上10時關閉，時間仍然充裕，「返到過去先算，搞掂咗自己啲嘢先。」



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深圳商場滿場廣東話

今屆區議會選舉於上水港鐵站旁特設「鄰近邊境投票站」，方便內地暫居的港人回港投票。不過記者今早發現，有選民為了立即過關到深圳玩樂，例如整牙、按摩或喝茶等，故選擇到該站投票。

《香港01》下午到深圳福田皇庭廣場觀察，發現人頭湧湧，不少操流利廣東話的疑似港人在茶飲店及餅店排隊付款，或在超市「盒馬鮮生」購物，目測與平時周末的人流相近，人數未有因區議會選舉而減少。

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港媽投票後帶女兒到深圳兒童公園

居於元朗的高太，在投票後北上深圳。她指，今日目的為陪同女兒到兒童公園玩樂，又指每半個月會北上一次，大讚當地的性價比高及選擇豐富，每次消費約600元。

此外，高太在訪問期間正在揀選鮮花，她表示深圳花店的種類繁多，亦較香港新鮮。不過，因該店只接受APP付款，她最終放棄購買。

有市民先北上後投票：搞掂自己嘢先

亦有港人選擇先北上後投票。其中布先生因不想長留在港，今日北上深圳玩樂，並首次到「盒馬鮮生」購物，但他認為貨品的質素一般，「睇到咩啱先買。」

問到能否趕及回港投票，他表示票站於晚上10時關門，認為時間仍然充裕，「返到過去先算，搞掂咗自己啲嘢先。」

盒馬鮮生購物花200元：連車費唔慳得幾多

而陳先生今早與家人到深圳飲茶，並順道到「盒馬鮮生」購物，如「霜打松花菜」等，共花費188元人民幣（約205.8港元）。但他認為該超市並不便宜，相比香港只勝在性價比高，「如果香港係二，呢度就係四。」

陳先生又指，平時不會特地到內地消費，因計及來回的車費「唔慳得幾多」，又指「有平嘅話唔需要嚟呢度。」問到今日是否已投票，他則說今晚回港後，若有空便會投票。