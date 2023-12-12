金管局公布兩間沒認可銀行　籲市民對相關網站或社交平台提高警覺

金管局呼籲市民提高警覺，比特銀行／比特幣銀行（BitGinko）及HongKong BTC Bank，均沒有獲金融管理專員認可於香港經營銀行業務或接受存款業務；亦未獲金融管理專員批准在港設立本地代表辦事處。

因此，如果網上有上述兩間銀行的網站和社交平台帳戶，應當先核實任何利用互聯網向本港市民提供開戶邀請認可狀況。



金管局提醒市民，由於互聯網觸及全球，市民在向機構轉帳，或提供任何個人資料之前，應先核實任何利用互聯網向香港公眾人士提供銀行戶口服務或邀請存款的機構的認可狀況。

以下為金管局所提供兩間銀行的網站及社交平台帳號：

比特銀行／比特幣銀行（BitGinko）：

https://bitginko.com/

https://bitginko.medium.com/

https://matters.town/@BitGinko

Facebook帳戶 https://www.facebook.com/bitginko.bitcoin/

Instagram帳戶https://www.instagram.com/bitginko/



HongKong BTC Bank：

https://hkbtcbank.com

社交媒體帳戶X（前Twitter）：https://twitter.com/hkbbank



金管局表示，其網站 www.hkma.gov.hk 載有認可機構名單以供公眾查閱，市民亦可電郵至金管局公眾查詢服務組publicenquiry@hkma.gov.hk查詢，以核實任何疑似邀請香港公眾人士存款，或顯示為香港的銀行或接受存款公司的機構的認可狀況。

此外，金管局亦呼籲市民，留意一個由Bank Julius Baer & Co. Ltd.所發出關於欺詐網站的新聞稿，有關銀行已向金管局匯報事件。連接至該新聞稿的超連結已上載於金管局網站。