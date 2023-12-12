有醫學團體近日進行社區乙型肝炎篩查後推算，香港竟有高達約五萬名「隱形乙肝患者」。有醫生提醒，慢性乙肝患者患肝癌的風險更比一般人高100倍，建議病人應定期監測病情。此外，建議政府透過地區康健中心及康健站，為高危感染人士提供免費乙肝檢測服務，儘早找出「隱形」乙肝患者。



醫學團體估計本港近五萬名「乙肝隱形患者」。（受訪者提供）

香港亞洲肝炎會於今年６月至10月期間，為768名港人提供免費乙肝篩查服務， 結果發現5.3% (41名) 為乙肝患者，當中6人是透過是次篩查活動才首次得悉自己感染乙肝。香港亞洲肝炎會以此推算，估計香港尚有五萬名「乙肝隱形患者」未確診。

香港亞洲肝炎會主席、腸胃肝臟科專科醫生林朗昕醫生表示：「我們經常形容乙肝是一個隱形殺手，因為在感染初期，患者可以完全沒有病徵。」他指，慢性乙肝感染可引起急性肝衰竭或肝硬化，他們患肝癌的風險更比一般人高100倍。

另外，在乙肝篩查活動中，有35名早已知自己是乙肝患者的人也有參加，但當中竟有高達43％在得知自己染病後，沒有進一步諮詢醫生意見；而且只有不足一半 (46%) 乙肝病人有持續進行定期檢測。

香港亞洲肝炎會副主席李建綱醫生指出，乙肝病情可以快速變化，需要定期檢測，否則病毒量忽然增加，或導致肝纖維化、肝硬化或肝失代償等嚴重疾病，甚至增加患肝癌的風險。 李醫生又補充，病人亦應監察腎功能及骨質密度，因過去有小部分病人服用個別乙肝抗病毒藥物數年後，出現腎功能受損、骨質密度下降等情況，而需轉用其他藥物。

林朗昕醫生表示，1988年之前出生的香港市民大多未曾接種乙肝疫苗，屬感染乙肝病毒的高危人士。因此香港亞洲肝炎會建議政府善用地區康健中心或康健站，統籌全港性乙肝篩查，並為乙肝患者進行定期身體檢查，以儘早達至「全城滅乙肝」的目標。