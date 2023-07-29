慢病共治計劃｜李夏茵：考慮將肝炎等後遺症較嚴重疾病納入計劃

政府將推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，協助45歲或以上、無已知高血壓或糖尿病和相關症狀的市民盡早管理慢性疾病。醫務衞生局副局長李夏茵（29日）今在電台節目透露，正研究將肝炎納入慢病共治計畫。她又指，計劃需要先由不同的地區康健中心或康健站轉介，局方會就不同中心設立不同參與人數目標，而現時已有七個地區設有地區康健中心，相關中心會是首批推行計劃。



就慢性疾病共同治理先導計劃，李夏茵透露，局方有為不同的地區康健中心或康健站設不同目標。（資料圖片／余俊亮攝）

政府將推出的「慢性疾病共同治理先導計劃」，市民要透過地區康健中心或康健站轉介。李夏茵今在港台節目中透露，由於每區人口不同，局方會為不同地區康健中心或康健站設定不同參與計劃人數目標，但她未有透露實際目標數字，並估計全港有200萬名不知自己有慢病且45歲以上的人士。她又指，現時已有七個地區設有地區康健中心，故相關中心必是首批推行計劃。

已有3,100名醫生加入家庭醫生名冊 相信有足夠醫生參與慢病共治計劃

她預料，計劃需約千名家庭醫生參加，9月份會向醫生查詢是否參與計劃。她認為，去年底公布《基層醫療發展藍圖》後，截至6月已約有3,100名醫生加入家庭醫生名冊，相信有足夠醫生參與。

醫務衞生局副局長李夏茵（余俊亮攝）

45歲是「臨界點」 之後每5年增長會多10%人口現慢性病

她解釋，45歲是一個「臨界點」，數據顯示，45歲之後，每5年的年齡增長，就會多10%人口出現慢性病。她指，如計劃成功推行後，將推廣至其他慢性病，如肝炎等後遺症較嚴重的疾病。對於有組織擔心計劃未必可以涵蓋經濟能力差的市民，李夏茵指，局方已計劃在醫管局普通科門診提供篩查服務，「等嘅時間可能耐啲，但都要逐步走，去縮短等嘅時間。」

至於社區藥物名冊方面，李夏茵表示，相關名冊與現時醫管局門診用的藥物一樣，屬基本藥物，而名冊會定時更新。她透露，如醫生希望用貴一點的藥物，可以與病人商討，另日後亦計劃以醫生及病人「共付」形式支付。