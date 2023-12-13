調查揭9成受訪中學生遇負面情緒沒求助　團體倡減少「求助標籤」

過去一年，香港學生自殺個案上升，情況堪憂。香港基督教服務處今日（13日）發表研究，發現逾七成學生認為「學業問題」為自殺原因，其次是家庭關係及人際關係。另外，有約九成人面對負面情緒時沒有求助，在疫情後情緒問題更惡化，建議政府應牽頭各界加強公眾教育，減少對求助的標籤。



研究指，有約九成人面對負面情緒時沒有求助，在疫情后情緒問題更惡化，（資料圖片／鄭子峰攝）

受訪學生認為「學業問題」 為引致自殺主因

香港基督教服務處的學校社會工作服務現時為20間中學提供駐校社工服務，於今年11月進行「學童自殺與求助研究」，由社工與150名中學生面談，進行深入的個案訪問，了解他們對自殺的看法及求助情況。受訪者分佈於中一至中六，其中最多人來自中三（25.3%），最少為中六（6.7%）， 約四成人（44.7%）曾接受學校社工個案輔導服務。

根據個案訪問，「學業問題」 （72.7%）、「家庭關係」（48.0%）及「人際關係」（26.0%） 是最多學生認為引致自殺的原因。（香港基督教服務處提供）

另外，結果揭示學生自殺受多重因素互相影響，有約九成人面對負面情緒時，沒有向老師、社工或家人求助。根據個案訪問，「學業問題」 （72.7%）、「家庭關係」（48.0%）及「人際關係」（26.0%） 是最多學生認為引致自殺的原因。服務處分析，學生選擇自殺的原因往往並不單一且互相影響，令他們難以啟齒，不懂尋求協助。

至於學生尋求不同人士協助的意欲，首三位分別是朋友（6.8分）、社工 （5.6分）及家人 （4.9分），而老師（4.0分）的排名則低於網友（4.4分）。（香港基督教服務處提供）

遇負面情緒 逾四成人選擇遊戲娛樂或向朋友傾訴

研究亦反映，學生面對負面情緒時，逾四成人選擇「遊戲娛樂」（44.7%）或「向朋友傾訴」（40.7%），但只有僅約一成人會「尋求老師或社工協助」（10.7%）或「尋求家人協助」（10.0%）。至於學生尋求不同人士協助的意欲，首三位分別是朋友（6.8分）、社工 （5.6分）及家人 （4.9分），而老師（4.0分）的排名則低於網友（4.4分）。對於尋求他人協助，學生首三個顧慮是「擔心傳開或被嘲笑」（30.0%）、「怕被批評或追問」（16.7%）及「不被理解」（14.0%）。

研究發現逾六成學生於疫後在「情緒或精神健康」方面有服務需要，較疫情期間多一成。（香港基督教服務處提供）

疫後情緒問題惡化

服務處整理過去五個學年的學校社會工作服務數據，涉及超過12,000名學生，發現「情緒或精神健康」、「學習」及「成長發展」最需要社工支援。研究發現逾六成學生於疫後在「情緒或精神健康」方面有服務需要，較疫情期間多一成。服務處建議，加強公眾教育，從社會、學校及家庭層面釋除學生對求助的顧慮，並支援學校、家長及朋輩，強化及早識別機制。

家長不斷學習與女兒相處 嘗試聆聽與調節心態

家長黃先生分享指，育有一名就讀中學的女兒，她在踏入青少年期後有不少變化，對此曾感到無助和沮喪。但是他不斷學習與女兒相處，嘗試「聆聽」、「調節心態」來與女兒溝通的方法。黃先生稱：「家長對子女的期望其實十分簡單，就是希望他們健康快樂，一家人每日開心共處。」

學校訓輔人員協會建議創造師生重建信任的空間

香港學校訓輔人員協會副會長李建文校長表示，過去數年的疫情對學生造成負面影響，減少了他們與老師建立關係的機會。他指，很多學生回校後不善於表達自己的需要，對向他人求助有保留，令老師難以發現有精神健康需要的學生。

他建議政府為學校創造條件，讓老師有足夠的時間和空間與學生重建信任關係，有助及早識別有需要的學生。同時，他強調學校需建立完善的精神建康支援系統，推動全校參與的預防性、發展性和補救性工作，師生及朋輩共建一個安全網，令有需要的學生更安心地求助，也讓老師有能力支援。

部份自殺個案在校表現不俗難識別 應減少對求助標籤

香港基督教服務處學校社會工作服務服務主任鍾慧妍表示，2020 年至今，服務處共處理六宗自殺身亡個案，經分析後發現，六名學生均承受長期生活苦況，例如單親家庭、貧困或與家人關係欠佳等。她續指，幾乎全部學生均沒有向社工或老師求助，他們在學校的表現不俗，難被識別，另外有一半學生曾向朋輩透露其輕生念頭，而事後其朋輩均受到不同程度的情緒困擾。

服務處建議，政府應牽頭各界加強公眾教育，減少對求助的標籤，釋除學生求助的顧慮。至於學校要建立關愛校園文化，創造空間及機會讓老師了解學生，加強師生連繫，長遠建立互信關係。另外，支援家長應對子女成長需要，並鼓勵朋輩互相守望，協助學生適時求助。