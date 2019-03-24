中學推「一校兩社工」防學生自殺　羅致光：需築安全網及早介入

新一份《財政預算案》宣布於中學推行「一校兩社工」措施，勞福局局長羅致光今(24日)撰網誌指，期望透過強化學校社工服務，應對中學生在學業、情緒和精神健康問題，以目前460間提供資助社工服務的中學計算，需額外聘請約370名學校社工，另需增加約46名社會工作主任，以加強督導支援，涉及開支全年為3.132億元。 他又指，增加學校社工只屬應對青少年自殺的其中一環，仍需社會各界齊心協力，築起安全網，做好預防及早識別和介入，為學生提供所需支援。

新一份《財政預算案》宣布於中學推行「一校兩社工」措施，每校由1.2名社工增加至2名。(勞福局局長網誌照片)

青少年自殺近年有增加趨勢，勞福局於2017年10月，應特首要求成立跨局、跨部門工作小組，跟進青少年自殺問題，羅致光表示，學生自殺是一個複雜的社會現象，受縱橫交錯的因素影響，例如精神健康、濫用藥物、生理、家庭、學校、社交及社會環境，甚至是互聯網。而增加駐校社工，是希望可跟進相關問題。

要預防學生自殺，必須社會各界齊心協力，政府各政策局及部門，需與各學校及社會服務機構，致力築起安全網。他又指，學校社工所提供的服務，雖只屬其中一環，但不可或缺，逆需加強人手支援。

社工界有足夠人手應付新服務

羅相信，目前業界有足夠人手應付需求，他指，2019-20年度各大學及大專院校的社工系學位畢業生人數約為1053人，且新增職位亦未必聘用新畢業同學，部分職位會由已有工作經驗的社工擔任。