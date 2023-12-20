學與教博覽｜生產力局展出新電子學習應用方案　促進智慧校園發展

隨著科技發展快速，電子學習已成為大趨勢，特別是人工智能、機械人等教育科技，既可提升教學內容和質素，亦可豐富學習體驗，促進個人化學習。近日，生產力局參與由香港特別行政區教育局全力支持的「學與教博覽」，一連三日展出最新的教育科技及應用方案，包括多個「優質教育基金 - 電子學習配套計劃」的資助項目，涵蓋人工智能、虛擬實境、擴增實境、大數據等新興技術，吸引大批教育工作者及學生到場參觀。生產力局在展位舉行了超過20場的互動工作坊及方案示範，讓教育界緊貼教育發展趨勢，提升教學質素及成效。



馮嘉寶總經理冀教育科技普及化

生產力局新世代企業及技能發展總經理馮嘉寶女士表示：「生產力局與優質教育基金緊密合作，推動教育科技，發展的平台和電子學習資源涵蓋不同的學科，幫助學生裝備未來，提升競爭力。我們是教育界、創科界及工商界之間的橋樑，善用自身科研實力及培訓優勢，促進教育科技普及化，全力配合香港特區政府《2023施政報告》中普及STEAM教育及壯大人才庫的措施。我們定期舉辦不同活動，加強師生在創新科技上的培訓和交流，鼓勵他們利用科技提升教學效能和學習成效，從而推動『智慧校園』發展。」

生產力局於「學與教博覽2023」為教育界展示最新的教育科技及應用方案。

生產力局展示「優質教育基金 - 電子學習配套計劃」的教育方案。

活動上，生產力局向教育界展示了多個「電子學習配套計劃」的教育方案及學習資源。詳情如下：

「優質教育基金 - 電子學習配套計劃」的教育方案

如欲了解更多「優質教育基金 - 電子學習配套計劃」的教育方案，請電郵至 Edtech@hkpc.org 與生產力局代表聯絡。

（資料及相片由客戶提供）