機場客運量恢復疫前八成　料明年底全面復甦　聖誕節每日16萬客量

聖誕節假期臨近，不少港人會選擇外遊，機場管理局今日（20日）公布，目前機場每日平均處理約15萬人次旅客，預計12月聖誕旺季客運量可提升至每日16萬人次。機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，現時航班升降量平均每日處理逾960航班，客運量是疫情前水平約八成，他估計最快要明年年底才能全面恢復，當中要視乎各間航空公司的航班量，及人手是否足夠。



機場由2019年起，使用無人駕駛拖車運送行李，主要於3條路線使用。（郭梓謙攝）

最密航班每日逾50架次 惟運力亦有望上升

根據機管局資料，機場每日平均有960班航班升降，當中包括760班客機，以及200班貨機，是疫情前水平約八成。

而往返香港最密集的航班，包括台北、上海、曼谷，每日有超過50班航班出發及抵達香港，每小時平均都有一班航機到港及離港。而港人最常去的日本，則為44班，倫敦亦有12班。

姚兆聰稱，在恢復航空運力方面，放諸全世界都需要較長時間，不論飛機數量、機師和空服員人數等，以至環球經濟等，均會影響復常的進度，預料本港明年年底才可全面復蘇。姚又透露，早前向政府申請外勞配額，第一階段已聘用逾千人，料於未來數個月來港。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，雖然目前客運量尚未回復至疫情前水平，但已回復至超過7成。（郭梓謙攝）

機場無人駕駛行李拖車 冀三跑落成後增至百架

至於機場於2019年增設的無人駕駛行李拖車，姚兆聰指，目前共有41架服役，涵蓋3條客運行李路線並已行駛32.6萬公里；路線包括由一號客運大樓至T1中場客運廊，運送離港行李與抵港大型行李；另外一條路線，則為一號客運大樓至海天中轉大樓。

姚兆聰提到，拖車本身搭載4款GPS，並有雷達與攝影機作影像分析；而啟用前亦已進行上百次測試，確保運行穩定。而儘管無人拖車只佔現時機場所有行李拖車數量一成，但由運行至今，未曾主動釀成意外，翻查黑盒記錄後均為被撞肇禍；證明行車安全穩定。

無人拖車最高運送6箱行李，拖車本身搭載4款GPS，並有雷達與攝影機作影像分析；而啟用前亦已進行上百次測試，確保運行穩定。（郭梓謙攝）

而行李拖車一次最多可運載6個行李貨櫃，上述的3條路線，均有劃出特別位置予無人拖車使用，並維持人手駕駛時的速度，確保行李直達飛機停機位置。

被問到引入無人拖車會否裁減人手，姚兆聰指，雖然對比過去一架拖車需要3位司機，現時無人拖車已為機場減省逾百名人手，但行業長期缺乏司機，故未有因此解雇現職司機，只是無人拖車可令過去行內高工時與惡劣環境得到改善。

至於機場未來5年亦有計劃大幅使用無人拖車，並期望三跑落成後，將拖車逐步增至100架；更希望長遠而言可全面使用無人車。

姚兆聰強調行業長期缺乏司機，不會因引入無人拖車而解雇現職司機，強調歡迎新司機加入。（郭梓謙攝）