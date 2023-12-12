C919訪港｜國產飛機上海起飛已抵港　機場舉行水門禮迎接

國產客機C919及ARJ21今日（12日）下午約兩時在香港國際機場降落，為國產飛機首次訪港，機場舉行水門禮迎接。有外地旅客專程到民航處總部對開天橋，拍攝兩架飛機抵港的一刻，稱能夠親身見證，心情激動。



國產客機C919於12月12日下午兩時在香港國際機場降落。（蘇煒然攝）

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從航班飛行網站所見，C919及ARJ21於11時半左右，由上海浦東機場起飛，下午約兩時抵達香港國際機場，機場舉行水門禮迎接。有外地旅客專程到民航處總部對開天橋拍攝飛機抵港的一刻。來自新加坡的李先生稱，出發來港前一天，剛巧知悉兩架國產機來港，所以特意前來。兩架飛機主力內地航線，他指，國外難以拍攝，今次能親身見到，心情激動。

為迎接兩架國產飛機，明日（13日）國際機場會舉行歡迎儀式，特首李家超將任主禮嘉賓。兩架客機之後會繼續停泊在香港機場的固定區域範圍作靜態展示，並安排獲邀的海外及本地航空業界代表，以及青年團體、地區組織等代表登機參觀。

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到本周六，兩架客機是會於周六上午約10時30分至11時舉行飛行演示活動，若屆時天氣情況許可，C919飛機將於上午約10時30分由香港機場起飛，然後由西至東進入，並飛越維港上空，環繞香港島翱翔兩圈。周日下午，兩架飛機將返回上海。

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C919客機由中國商用飛機公司研製，是中國首次按照國際通行適航標準自行研製的噴氣式幹線客機，採用單通道窄體布局，設158至168個座位，航程4,075至5,555公里，與空中巴士320、波音737機型級別相同。

C919於2017年首飛，2022年9月取得中國民航局型號合格證。2022年12月，中國東方航航成為全球首發用戶，接收全球首架C919，並於今年5月首個商業航班，來往上海及北京。東航本月再接收第三架C919客機，現時C919主要服務「上海虹橋—成都天府」的航線。

C919雖然標榜為「國產飛機」，但全機的「國產化率」目前只達到60%，飛機使用的大量部件、包括飛機引擎、航空電子設備、控制系統、通訊和起落架等，大都是由法國賽峰集團（Safran）、美國通用電氣、霍尼韋爾（Honeywell）等外國供應商供應。

另外，由於C919仍未獲得歐洲和美國的航空監管機構認證，換言之，即C919現時仍未能經營國際航線，只能於中國境內提供服務。

ARJ21飛機在全球海拔最高海拔機場試飛畫面



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至於ARJ21，是由中國商飛開發的第一款窄體支線飛機，航程達2,225至3,700公里，設78至97座，早於2016年投入商業服務，並由成都航空營運。中國商飛已累計向多家航空公司交付100多架ARJ21飛機，除了在公共運輸航空公司提供客運業務，ARJ21亦推出公務機、貨機、醫療機等不同類別。

值得一提的是，印尼翎亞航空亦已購入ARJ21客機，並已完成首航正式投入服務，已成功進入海外市場。