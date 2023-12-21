AIA友邦嘉年華｜闊別4年回歸中環海濱　200市民冒寒風排隊入場

AIA友邦嘉年華闊別4年後，今日（21日）回歸中環海濱活動區。今日香港氣溫雖然低見10度，加上臨近海旁海風撲而至，不過下午仍吸引約有200名市民排隊等候入場。AIA友邦期望，今次嘉年華能夠為市民帶來歡樂，讓他們重新掛上笑容。



同樣位於海濱的友邦摩天輪外，有電子倒時計倒數嘉年華的開幕。（郭梓謙攝）

友邦：香港真正復常 望嘉年華締造美好回憶

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌指，今次是第7次冠名贊助活動，而過去4年香港都有過辛苦的時刻，現在真正復常（Back to business），希望入場人士可以享受今次嘉年華，與親友在聖誕節、新年滿載而歸。

至於活動舉辦單位Great China Entertainment 首席執行官Randy Bloom則表示，很榮幸將嘉年華帶回香港，形容活動是不可錯過（Unmissable），希望為參與的市民掛上笑容。

馬戲團門票一早沽清

他又提到，今次門票銷情前所未有地理想，馬戲團門票亦一早沽清，形容今年相當驚人（Spectacular）。而被問到預測活動會有多少內地遊客時，Randy Bloom就回應指，難以實際計算，但相信通關後，都會有大量港人與內地旅客到訪。

Randy Bloom又說，嘉年華目前有近千名員工，預料最終會聘請超過2,000名員工。

30個攤位遊戲、25機動遊戲回歸

今次活動包括30個攤位遊戲，最少25個機動遊戲與40個互動裝置；以及街頭和舞台表演。另外，世界知名馬戲團Gandeys Circus亦同樣藉今次機會回歸，參與超過160場演出。

AIA友邦嘉年華詳情：



地點：中環龍和道9號中環海濱活動空間

日期：即日起至2024年2月25日