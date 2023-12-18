聖誕好去處15推介｜AIA嘉年華/主題展門票半價起！獨家優惠送$100

聖誕好去處2023！聖誕及新年將至，你想好要在哪裡度過了嗎？嘉年華、藝術展、工作坊、主題樂園，刺激好玩、吸收文化養分、親親大自然統統都有，留港消費節目一樣精彩。《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家整合15個聖誕必到好去處，同一大班朋友去又得，拍拖、一家人去亦得，務求為你帶來最好玩、最難忘的聖誕節！現透過《01空間》買飛，即送你高達$100現金券！立即睇文了解詳情啦！



《01空間》將推出限時優惠，在2023年12月14至31日期間，於《01空間》選購指定活動之門票，每滿HK$500即享HK$50現金券回贈，同一訂單最多可獲2張HK$50現金券，變相送你HK$100！現金券將於1月中自動存入你個人的香港01會員帳戶。立即購票

此外，部分指定工作坊亦有推出限時優惠，由即日起至2023年12月25日，使用推廣碼【XMASDIY23】報名指定工作坊，即享額外9折優惠，推廣碼名額有限，手快有手慢無！報名聖誕工作坊最後機會

聖誕好去處【1】AIA友邦嘉年華 挑戰25個刺激感官機動遊戲！

闊別四年的AIA友邦嘉年華2023（AIA Carnival）重臨中環海濱，其攤位遊戲及機動遊戲人氣一直居高不下，是次回歸將繼續提供飛天鞦韆、碰碰車、空中360、洗衣機等25個刺激人體感官的機動遊戲及40個互動裝置，更有Lobster Pot、罐頭神射手、奶桶挑戰、汽水圈等超過30個合家歡的攤位遊戲，過百萬隻公仔獎品等你在AIA Carnival贏返屋企！立即購票

除了一系列刺激好玩的遊戲外，娛樂性十足的街頭和舞台表演亦不能錯過！表演人員將會在嘉年華內遊走，讓你沈浸式感受嘉年華的娛樂氣氛，世界知名馬戲團亦會帶來精彩刺激的國際巡迴馬戲雜技表演。嘉年華內更設有中央舞台，藝術表演、互動運動表演、現場音樂和本地社區表演輪流登場！明年一月更會與華納唱片合作舉辦現場音樂會，大家一定能度過愉快的時光！

【非高峰日子】AIA嘉年華入場套票優惠

獨家2人入場+50個代幣：$522（原價$620）**積分半價換購

單人入場+10 個代幣：$140（原價$160）

*特惠套票1張入場+7個代幣：$95（原價$100）

網上購票方法👉🏻獨家中環AIA嘉年華優惠

【普通日子】 AIA嘉年華入場套票優惠

獨家2人入場+50個代幣：$540（原價$640）**積分半價換購

單人入場+10 個代幣：$150（原價$170）

*特惠套票1張入場+7個代幣：$100（原價$110）

網上購票方法👉🏻獨家中環AIA嘉年華優惠

【高峰日子】 AIA嘉年華入場套票優惠

獨家2人入場+50個代幣：$558（原價$660）**積分半價換購

單人入場+10 個代幣：$160（原價$180）

*特惠套票1張入場+7個代幣：$105（原價$120）

網上購票方法👉🏻 獨家中環AIA嘉年華優惠

聖誕好去處【2】香港故宮文化博物館 半價賞2大特展藝術大師名作三星堆文物

香港故宮文化博物館在聖誕、新年等佳節期間將會舉辦2個別具特色的藝術展覽，「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」將呈現50個在歷史上地位舉足輕重的藝術大師的名作，包括梵高的《長草地與蝴蝶》、拉斐爾的《聖母子與施洗者約翰》等總共52件世界頂尖藝術傑作！「凝視三星堆──四川考古新發現」亦將展出共120件距今2600–4500年的青銅器、玉器、金器及陶器等三星堆珍貴文物！

在參觀展覽之餘，更可以參加不同特色工作坊，例如小小考古學家工作坊，親身體驗考古學家挖掘三星堆古蹟的工作；以毛筆繪畫松柏樹製作聖誕卡；以雪意為題材製作中式團扇，絕對值得體驗！

【香港故宮文化博物館套票優惠】

標準門票：$60（成人票）；$30（優惠票）；6歲或以下小童免費

特別展覽門票《從波提切利到梵高》：$150（成人票）；$75（優惠票）；6歲或以下小童免費

特別展覽門票《凝視三星堆》：$150（成人票）；$75（優惠票）；6歲或以下小童免費

特別展覽套票《凝視三星堆》及《從波提切利到梵高》：$240（成人票）；$120（優惠票）

網上購票方法👉🏻獨家半價優惠

聖誕好去處【3】咒術迴戰展香港站 沉浸式體驗刺激格鬥場面

咒術迴戰展香港站香港站將於12月15日盛大開展，為全城咒術愛好者帶來一場前所未有的視覺享受！展覽將設立巨型投影設備呈現超過10個以上的動畫刺激格鬥場面；「虎杖執行死刑房間」、「咒術甲子園」等擬真動漫還原場景；虎杖悠仁、五條悟及兩面宿儺等三大人氣角色的等身模型，可遊走於不同場景、不同場面、不同角色，絕對可以沉浸式體驗咒術師的世界！

展覽除了可以體驗咒術師的世界，更展示過百件日本獨家引進的手稿珍品值得駐足觀賞。場內亦有各種限定商品周邊，包括咒骸娃娃、主題徽章、經典場景明信片等全部等你帶返屋企！每日首30位排隊進場的購票入場人士更可指定獲贈五條悟教員證一張，其餘每位入場的粉絲則會隨機獲得特典角色學生證，萬物錯過！

【咒術迴戰展香港站套票優惠】

早鳥優惠門票（門票+特典角色學生證*）：$138（原價: $158）

正價門票（門票+特典角色學生證*）：$158

特典優惠套票（門票+特典角色學生證*+鎖匙扣）：$168

尊貴禮品套票（門票+特典角色學生證*+亞加力膠牌）$368

網上購票方法👉🏻早鳥優惠85折

聖誕好去處【4】香港海洋公園「閃爍聖誕園」探索小王子奇幻世界

香港海洋公園在聖誕期間將化身為充滿節日氣氛的「閃爍聖誕園」，有金光閃閃的聖誕樹、亮晶晶的聖誕佈置，閃耀璀璨的燈海，絕對閃盡全場！香港海洋公園亦將帶來連串精彩表演，「聖誕SING樂匯」將有本地不同團體帶來精彩表演、合唱團唱出聖誕樂曲、樂團現場演奏等與你載歌載舞，歡度聖誕！

踏入80周年的法國經典著作《小王子》亦會同步登陸海洋公園，小王子主題的天幕燈飾、藝術裝置、以及「小王子星河探索」 - 繽紛光影之旅都值得期待！走入千變萬化的鏡像空間，萬花筒中的繽紛特效，沉浸式探索小王子的奇幻世界！

【香港海洋公園套票優惠】

海洋公園全日優惠套票：$388（成人票；原價：$558）；$233（兒童票；原價：$279）

香港海洋公園無限Fun入場證電子換領券：$558（成人票）；$390（兒童票）；$474（學生票）

網上購票方法👉🏻香港海洋公園優惠門票

聖誕好去處【5】黑暗中對話體驗館門票買1送1 浪漫互動遊戲

黑暗中對話體驗館是香港首個以「黑暗」、「無聲」為主題的體驗，於全黑環境中體驗失明人士在日常生活中會遇到的困難及挑戰。拄着拐杖，由視障導賞員帶你摸索一個「看不見」的生活環境。

「黑暗中對話旅程」將要你發揮聽覺、觸覺和嗅覺，踏上與內心對話嘅旅程；情侶可以選擇「出雙入對」體驗，透過互相扶持的浪漫互動遊戲，在黑暗中深情對話；一家大小的可以體驗「愛家樂旅程」，由小朋友帶領家長走過漆黑一片的世界，透過溝通、探索同合作令關係更昇華！在聖誕期間，黑暗中對話體驗館更推出「聖誕限定旅程」，化身為聖誕精靈，在充滿神秘感的地方下，依靠靠聽覺、觸覺同嗅覺幫聖誕老人準備聖誕物資，好玩又有意義！

【黑暗中對話體驗館套票優惠】

黑暗中對話旅程（2位入場）：$250（原價：$500）

出雙入對 (情侶)（2位入場）：$260 （原價：$520）

聖誕限定旅程（2位入場）：$280（原價：$560）

愛家樂旅程：$234（成人票；原價：$260）；$144（兒童票；原價：$160）

黑暗中對話旅程：$225（成人票；原價：$250）；$135（兒童票；原價：$150）

出雙入對包場版（2位入場）：$1,404（原價：$2,080）

網上購票方法👉🏻獨家買1送1優惠

聖誕好去處【6】澳門哈利波特展覽 6大佈景區打卡一流

澳門哈利波特展覽將於2023年12月15日登陸澳門倫敦人。《哈利．波特：展覽》首次到亞洲展出，將《哈利波特》及《怪獸與牠們的產地》系列書籍和電影中的重要情節展現觀眾眼前。為了增加互動感，在進入展館時會獲發一條腕帶，腕帶會透過無線射頻技術，把旅程記錄下來並建立自己的巫師檔案，感受魔法，更可以在展覽內練習魁地奇、釀製魔藥、種植魔蘋果等，感覺非常好玩！

除了可以飽覽電影中的道具及場景佈置，舞台劇《哈利波特：被詛咒的孩子》的場景，了解電影製作的幕後細節亦將在展覽中呈現。展覽更有6大佈景展區，《從紙本到熒幕展區》、《霍格華茲城堡展區》、《霍格華茲大禮堂展區》、《霍格華茲教室》、《霍格華茲學院》與《海格的小屋及禁忌森林》等，打卡一流之餘震撼感十足！

【澳門哈利波特展覽套票優惠】

標準門票：$327（成人票）；$250（小童票）

獨家套票：$550（ 1大人1小童；原價：$577）；$623（2大人；原價: $654）

VIP門票：$712

網上購票方法👉🏻獨家套票優惠

聖誕好去處【7】the Arca雅格Staycation64折 嘆聖誕早、晚餐！

the Arca酒店座落港島黃竹坑，能夠飽覽深灣海景及南區壯麗山脈的怡人景致。因應聖誕佳節，酒店亦特別推出聖誕優惠，可以入住海景客房之餘更可以嘆埋早、晚餐！

聖誕晚餐絕不馬虎，除了有明太子醬烤北海道帶子及炙燒吞拿魚做前盤，主菜更有精緻的烤火雞卷、烤封門牛柳、香煎三文魚柳及蔬菜千層可供選擇，甜品方面則有芝麻芝士餅。在享受晚餐的同時，更可以享受現場樂隊帶來的精彩表演。此外，更可以在房內享用精選朱古力拼盤，絕對讓你過上一個甜蜜又窩心的聖誕！

【the Arca雅格Staycation套票優惠】

12月23日：$2,680（2位）

12月24 & 25日：$2,880（2位）

12月29日：$2,280（2位）

網上購票方法👉🏻快閃64折優惠

聖誕好去處【8】親親羊駝+菠蘿食物製作班53折 DIY羊駝有機砵仔糕

錦田有機薈低碳農莊菠蘿園引入了四隻可愛溫順的羊駝，是目前香港唯一擁有羊駝的農莊，現在更可以零距離擁抱羊駝、親手餵食、任影任摸！

除了可以藉此近距離接觸小動物，亦可以在大自然中製作清新可口的菠蘿甜點如：DIY菠蘿特飲及雪糕菠蘿包、DIY鳳梨蘇及有機種子種植、DIY羊駝造型有機紅豆砵仔糕及空氣鳳梨甜點。此外，入場人士更可以獲得農莊紀念品一份及菠蘿冰條一枝，至於小朋友則可以免費享用兒童遊樂設施，玩轉繩網陣、菠蘿沙池、滑梯等，放電一流！

【親親羊駝+菠蘿食物製作班套票優惠】

一位（大小同價）：$268（原價: $480）

兩位（大小同價）：$516（原價: $960）

三位（大小同價）：$774（原價: $1,440）

網上購票方法👉🏻獨家53折優惠

聖誕好去處【9】親親羊駝入場套票 任影任摸玩轉繩網陣

除了有「親親羊駝+菠蘿食物製作班」套票以外，亦有不包含DIY食物製作的「親親羊駝 + 有機菠蘿園入場套票」。除了可以近距離接觸羊駝及餵飼羊駝以外，更可以在有機菠蘿園中自由穿梭、進入「菠蘿知識館」盡情打卡，以及在菠蘿主題農莊草地遊樂場暢玩網繩陣、菠蘿沙池等，絕對是非一般的聖誕體驗！

【親親羊駝入場套票優惠】

一位（大小同價）：$180（原價: $320）

兩位（大小同價）：$340（原價: $640）

網上購票方法👉🏻獨家53折優惠

聖誕好去處【10】Laser Woods森林迷宮鐳射槍 7種玩法任擇小心上癮！

Laser Woods 森林迷宮鐳射槍最適合與一大班朋友同樂！Laser Woods是全港首創的「森林迷宮 鐳射槍對戰場地」，玩家置身於錯綜複雜、煙霧彌漫的迷宮中進行生死對戰，對戰場地的板塊可以隨時移動，緊張刺激又好玩！

Laser Woods 在場地及遊戲設計上亦花盡心思，除了以森林為主題加入了不少植物及野外元素，更有不同種類的野外環境如：草原、沙漠、山洞等，在場地中更能看到不同的「動物」於對應的環境中！遊戲亦分為廝殺模式、團隊模式、殭屍模式等7種玩法任你選擇，一玩即上癮！

【Laser Woods 森林迷宮鐳射槍套票優惠】

2小時（8位起）：$2,320（原價:$2,560）

3小時（8位起）：$2,720（原價:$3,040）

4小時（8位起）：$2,880（原價:$3,200）

網上購票方法👉🏻獨家低至8折

聖誕好去處【11】澳門teamLab超自然空間 茶碗中綻放花朵 8米光影音樂世界

澳門teamLab超自然空間由藝術團隊teamLab打造，以「Body Immersive」的概念讓身體與作品融為一體，以多重感官享受藝術。澳門teamLab佔地5,000平方米，將8米高的空間改造成一個光影音樂的互動世界，呈現不同的裝置藝術。

澳門teamLab劃分為「超自然的世界」、「光之雕刻 - 平面」、「共創！未來園」、「運動森林」及「EN TEA HOUSE」。當中最值得推介的是「超自然的世界」內的互動花園，由超過8,000朵蘭花組成，蘭花在空中綻放，場面非常震撼。「EN TEA HOUSE」的互動性亦很強，將茶倒入茶碗後，可以看到茶碗中綻放著無限宇宙中的花朵，亦會因應茶量、水花而有所改變，如此浪漫的場景絕對值得在聖誕節時到訪！

【澳門teamLab超自然空間套票優惠】

成人票：$235（原價：$278.91）

小童票：$180（原價：$201.44）

親子票（1位成人 + 1位小童）：$410（原價：$480.34）

家庭票（2位成人 + 1位小童）：$643（原價：$759.24）

家庭票（2位成人 + 2位小童）：$825（原價：$960.67）

網上購票方法👉🏻澳門teamLab超自然空間門票

聖誕好去處【12】香港大富翁夢想世界 參觀絕密金庫超跑打卡

香港大富翁夢想世界™是世界知名桌上遊戲「大富翁」的全球首間主題館，位於山頂廣場。香港大富翁夢想世界™以全息投影及4DX體感技術，銀行、地契卡、棋子、水務局、機會等經典元素全部立體地呈現眼前，更可以與大富翁先生的超級跑車打卡合照！

香港大富翁夢想世界™的場內設計非常精緻，除了有歷史展區可以盡情探索富翁生活，更可以參觀大富翁先生的絕密金庫，在與大富翁先生在港島街頭跟鑽石大盜展開激烈追逐，更可以體驗維修水管、進行搶錢遊戲。紀念品店亦不同版本的大富翁遊戲及周邊產品，非常值得前往！

【香港大富翁夢想世界套票優惠】

成人票：$208（原價：$260）

小童或長者票：$176（原價：$220）

獨家親子套票（1成人＋1小童）：$374（原價：$480）

網上購票方法👉🏻獨家低至78折

聖誕好去處【13】Cinesina威尼斯傳統玻璃彩繪工作坊 創意清酒杯、首飾盒、風鈴

Cinesina威尼斯傳統玻璃彩繪工作坊在聖誕期間亦推出優惠，將教授傳統意大利威尼斯玻璃彩繪技術。在1.5小時的簡易體驗班或3小時悠閒體驗班，可以分別製作玻璃水杯或任選一款玻璃製品，包括清酒杯、首飾盒、風鈴、聖誕座枱波波、座枱玻波燈等，隨意創作你喜歡的圖案、文字，或者畫上不同聖誕元素增添節日氣氛！ 體驗班有不同素材提供，而且有導師協助，就算是新手都必定能輕鬆完成，送禮自用皆一流！

【Cinesina 威尼斯傳統玻璃彩繪工作坊套票優惠】

單人票價：$389（原價：$450）

2人票價：$738（原價：$900）

網上購票方法👉🏻用推廣碼享低至74折

聖誕好去處【14】珍珠首飾工作坊 開蚌尋珠製獨一無二飾物

香港珍珠養殖協會推出聖誕工作坊， 可以親手製作珍珠首飾！參加者會坐船出海，在海中心學習香港珍珠歷史及現況、珍珠養殖基本知識及珍珠養殖等。於海上亦會有專家親自指導，讓你親自體驗開蚌尋珠、製作屬於自己的珍珠首飾的獨特過程！除了開蚌、製作首飾外，你亦可以在自由時間釣魚，以蚌肉作魚弭，近距離觀察珍珠蚌周邊海洋的生物，認真特別！

【香港珍珠養殖協會 珍珠首飾工作坊套票優惠】

單人套票：$663（原價：$780）

二人同行：$1309（原價：$1640）

網上購票方法👉🏻用推廣碼享低至72折

聖誕好去處【15】光影紙雕聖誕水晶球、花環工作坊68折 自製最美冬日景致

慢覓陳皮推出聖誕工作坊，紙雕聖誕水晶球工作坊讓你自由拼砌出心目中最美好的冬日景致，製作出專屬的冬日浪漫，亦可加入夜光沙、閃粉，閃石星星等等，創造出飄雪效果。光影紙雕聖誕球花環工作坊則可以挑選不同的聖誕節相關角色紙雕以及紙雕花環的材料，製作成具有立體空間感的聖誕球花環。

工作坊導師會作出示範及解說，亦會事先準備好聖誕水晶球的各層板、手製木燈座、小配件等，即使是新手都必定做得到！紙雕聖誕水晶球及光影紙雕聖誕球花環放在家裡當成聖誕擺件非常適合，亦可以當成小夜燈使用，浪漫又實用！

【慢覓陳皮 光影紙雕聖誕水晶球、花環工作坊套票優惠】

紙雕聖誕水晶球工作坊：$560（單人票價）；$840（二人同行）

光影紙雕聖誕球花環工作坊：$288（原價：$320）

網上購票方法👉🏻用推廣碼享低至68折