曾犯強姦西非漢被撤人身保護令　官指無理行為至超時羈留非違法

西非漢以免遣返聲請留港，但2016年因涉強姦妻子朋友，被判罪成後入獄10年，及至去年刑滿出獄後一直被入境處羈留。他再申請免遣反被拒，遂向高院申請人身保護令並獲批。律政司不服決定提出上訴，並指西非漢因為拒絕配合入境處而被羈留。上訴庭早前裁定律政司上訴得直，今（22日）頒判辭解釋指，西非漢長時間被羈留，因他未認真處理免遣返聲請，他對入境處亦採不合作態度，以致羈留時間超出合理範圍，認為不能應而裁定他的羈留屬違法，因而決定撤銷其人身保護令。



妻子分娩時姦妻子朋友

上訴人為律政司，答辯人Johnson Benjamin（43歲，西非人）。答辯人在2012年以旅客身份來港，因逾期逗留被捕，其後提出免遣返聲請，獲准擔保留港。他及後數年在港結婚生子，但被指於妻子留院分娩時，強姦妻子的一名朋友，經審訊後被裁定罪成，判囚10年，去年刑滿出獄。他最終於去年服畢刑期，並獲批人身保護令，後被撤銷。

答辯人Johnson Benjamin在高等法院申請得人身保護令，但遭上訴庭撤銷。

若答辯人盡力爭取一早已解決

上訴庭在判辭指，原審法官高浩文正確地裁定，答辯人的免遣返聲請出現延誤，明顯是他自己造成的，因他早於出獄前10年已首次申請，卻是在臨出獄之際才認真看待。若答辯人有盡力爭取，事情一早便能解決。原審亦正確地裁定，答辯人在羈留期間取回護照時態度不合作，導致申請延誤。

無理行為令羈留超時非違法

上訴庭認為，原審不應以答辯人被羈留時間太長為由，而裁定入境處非法羈留。倘若一名羈留人士因自身無理行為，以致出現超出合理範圍的羈留時間，法庭不應因此裁定羈留屬違法，否則羈留人士便可藉著一些無理及不合作行徑拖長羈留時間，以獲得更高的釋放機會。

是次申請與其過往判刑無關

上訴庭亦提到，原審向答辯人批出人身保護令時，似乎有考慮到他因犯強姦罪而被關押了一段長時間，但這屬原則性犯錯，因本案著重於羈留答辯人是為將他遣返回國，與他過往的定罪刑罰無關，法庭衡量入境處羈留是否合法，不應考慮這個不相關的因素。

案件編號：CACV 229/2023