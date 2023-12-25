大口環兒童醫院辦聖誕派對　醫護送暖　病童母冀孩子「認到媽媽」

今早（25日）大口環根德公爵夫人兒童醫院時隔3年再次「大搞」聖誕派對，除派發禮物外，亦有民安隊少年團花式單車表演隊及小鼓隊進行表演，場面相當熱鬧。醫院周圍鋪滿聖誕裝飾，在場工作人員都戴上聖誕帽，並由狗醫生、車隊、樂隊巡遊拉開派對序幕；有小朋友義工擔任「小精靈」，醫護化身聖誕老人及迪士尼人物Elsa，希望令病童知道「自己都值得快樂」。



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醫護化身聖誕老人送禮 望病童對世界存有希望

適逢聖誕節，大口環根德公爵夫人兒童醫院都會舉行聖誕派對與一班小朋友慶祝，醫院今年繼續為孩童送上温暖。是次派對有30位病人參與，及150名醫護人員及義工協助。註冊護士周曉聰及張凱淇就化身成為聖誕老人及迪士尼角色Elsa。

周曉聰指，自己在此工作六年，今年首年擔任「聖誕老人」。由於很多長期病患的孩童沒有機會離開醫院，今次活動可以讓其接觸更多外界。他續指，希望小朋友不會再有病痛，亦希望藉活動令其知道「呢個世界仲有希望」、「佢哋都係值得快樂」。

張凱淇提到，自己在工餘時間都會Cosplay，很高興可透過自己的興趣為小朋友帶來歡樂。至於為何會選擇裝扮成Elsa，她就指Elsa在故事中經歷難關後，終成就了現在的自己，期望藉此為小朋友帶出正面訊息，亦希望令其知道「呢個世界仲有好多開心嘅嘢」。

註冊護士周曉聰（左）及張凱淇（右）化身成為聖誕老人及迪士尼角色Elsa。（鄭子峰攝）

患者母親：希望更多人關心病童

16歲的王家羿本身是發展正常的小朋友，惟於2014年患上呼吸道病毒感染後病情惡化，最終演變成「新發難治性腦癇持續狀態」，會有發燒、抽搐等症狀。家羿留醫深切治療部約八個月後，於2015年轉介到大口環根德公爵夫人兒童醫院接受呼吸機護理復康訓練。

16歲的王家羿患「新發難治性腦癇持續狀態」，母親王太希望可以有藥物令孩子「醒啲」。（鄭子峰攝）

家羿母親王太表示，聖誕願望只希望可以有藥物令孩子「醒啲」，家羿「可以識（認）到媽媽就好」。她指，家羿平時都會清醒，但「唔知隔離係邊個」，冀兒子可以病情可有所進展。

過去疫情3年，王太身處內地未能到醫院探病，稱要靠WECHAT與醫護人員溝通。今年亦是首次參與醫院舉辦的聖誕派對，王太對此感到開心，認為可以藉聖誕派對得到鼓勵及支持 ，同時可以讓家羿外出曬太陽。王太亦一度哽咽，指「之前冇嚟醫院，唔知有咁多小朋友咁樣⋯⋯」。她期望可以有令更多人關心生病兒童，亦感謝醫護人員對家羿的照料。

病房內互相陪伴 冀盡快出院打羽毛球

另外兩位患上罕見遺傳疾病侏儒症/軟骨發育不全症的男童關兆榮及姜宇燊，是「瞓隔離床」的好朋友，分別住院達近一年半及半年，二人早前皆進行過大腿骨及小腿骨延長手術，目前正留醫治療及復康。

關兆榮指，手術後每日都要「苦練行路」，形容治療過程痛苦，今天終於可以放鬆一下，不用留在沉悶的病房。他提到今年聖誕願望是可以盡快「拆架」回家，與舊同學聚會玩樂，並感謝醫院舉辦派對，「如果唔係就環田一個人喺病房過聖誕。」

出世至今未參加這龐大聖誕派對

姜宇燊就表示，聖誕派對隆重且盛大，令其感受到聖誕氣氛及快樂，稱「出世到而家冇試過參加咁龐大嘅party」，不感孤單。他又提到，早前完成手術後「冇舒服過⋯⋯晚晚都訓唔到」，現時亦要進行復康治療「企板」半小時。

雖然今個聖誕沒有家人陪伴，但宇燊即表示「不會傷心⋯⋯因為有佢（兆榮）。」平時都會互相交流病情，一同傾訴，期望可以盡快康復後，可外出與朋友聚餐、和兆榮打羽毛球。