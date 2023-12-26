聖誕｜港媽入迪士尼撐本地經濟：見到香港咁有啲心噏　本來好繁榮

聖誕｜來到聖誕連假最後一日，大家都把握最後機會。記者今日（26日）上午到迪士尼視察，發現人潮不斷。在場不論旅客和本地客都紛紛拿起手機打卡，亦有人戴上聖誕頭飾入場。有港媽特意在假期帶小朋友到迪士尼，支持本地消費，又指對香港巿況感「心噏」。



迪士尼今日（26日）人潮不斷，非常熱鬧。（鄭子峰攝）

記者今日上午約11時到迪士尼視察，雖然未至於迫爆，但人潮不斷。不少旅客手提行李箱，自備自拍棍拍照；排隊入場時間約為兩、三分鐘。

港媽：香港本來好熱鬧好繁榮

巿民温小姐與女兒一同到迪士尼，她指平時難以配合小朋友假期，因此今次希望捉緊假期尾巴與女兒共歡。她提到，早前平安夜派對後都想與孩子外出看燈飾，惟小朋友提出想留家温習，應對假後的考試，而未有特別慶祝。她稱「好多時唔係你唔想（外出），係有好多因素⋯⋯經濟、學習環境。」

她表示，留意到今年多人外遊、北上，但自己更希望留港消費，「有時見到香港咁樣⋯⋯都有啲心噏。」她認為，香港本來好熱鬧、好繁榮，但最近巿況都較差，甚至早前到海洋公園排纜車時人流極少，又形容迪士尼今日已經比想像多人，「如果好冷清，我會覺得好可惜。」

巿民温小姐捉緊假期尾巴，與女兒一同到迪士尼共歡。（余月明攝）

港人料消費約一千元

巿民李先生幾個月前曾去過上海迪士尼，但感「好多嘢要收錢」，在香港會更舒服。他表示，平時都會來往深圳及香港，而昨日剛由深圳回港，但有刻意避開人流較多的商場，稱「始終自己係香港人，都想支持返香港。」他預計今日消費約一千元。

他續指，今年聖誕「香港少咗好多人」，認為很多人都會北上消費，儘管香港較內地有聖誕氣氛，亦是相當冷清。他亦認為「香港啲屋太細，好有壓迫感」，香港人自然會選擇外遊。

另外，巿民劉先生與女友表示，去年因為疫情而沒有慶祝聖誕，今年特意戴上聖誕頭飾及穿聖誕服裝到樂園迪士尼度聖誕，亦是其聖誕唯一節目，無意外遊。劉先生指，早半個月前仍可勉強預約到酒店，故昨日於酒店渡過一晚後，今日就到樂園玩樂，形容樂園今日並非太多人。

不過，劉先生女友提到較多人選擇離港外遊，感覺今年聖誕氣氛還好，又指疫情前聖誕氣氛更佳，「連蘭桂坊都少人啲」，氣氛相對冷淡。