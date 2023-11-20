迪士尼｜魔雪奇緣世界今開放吸國際客　日本粉絲期待兩年慕名而來

香港迪士尼樂園新主題園區「魔雪奇緣世界」（WORLD OF FROZEN）為全球首個以電影《魔雪奇緣》為主題的園區，今日（20日）上午11時30分正式開放。不少旅客慕名而來，部份賓客裝扮成電影中的主角Elsa和Anna。有日本旅客一直是劇中角色「雪寶」的粉絲，並稱已期待園區開放差不多兩年的時間，今天終於夢境成真。亦有本地粉絲喜愛《魔雪奇緣》已經10年，迫不及待前來參觀。



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新主題園區「魔雪奇緣世界」以7年時間打造，分為「阿德爾小鎮」及「阿德爾森林」，新增機動遊戲「雪嶺滑雪橇」過山車及遊樂設施「魔雪奇幻之旅」，今日正式對外開放，吸引中外旅客前來。未及11時30分，至少200人於園區入口等候入場。

園區開放僅15分鐘，「魔雪奇幻之旅」及「雪嶺滑雪橇」門口已大排長龍，輪候時間需要60分鐘。中午12時，訪客需要排隊輪候進入「魔雪奇緣世界」園區，隊尾排至反斗奇兵大本營。

Hitomi 小姐從日本，她一直是劇中角色雪寶的粉絲，得知香港迪士尼樂園設有《魔雪奇緣》園區，特意在台灣朋友林小姐陪伴之下過來看一看。Hitomi 小姐指，期待「魔雪奇幻世界」開幕差不多兩年的時間，首日已迫不及待看看真貌，來到之後十分開心，希望以後可以天天來，預計會花逾千元港幣購買紀念品，包括巧克力、公仔等。

Kann ika 一家三口從泰國來，剛去完東京，再轉戰香港遊玩。她表示，《魔雪奇緣》只有香港獨有，很期待可以看見這裏的一切，包括Anna 和Elsa 本人，3歲的女兒亦表現很興奮。

祈小姐帶着相機隻身前來，身穿一身藍色套裝，配合《魔雪奇緣》的主題。她表示，已成為《魔雪奇緣》粉絲接近10年的時間，因為自己也是一名姐姐，與劇中主角Elsa一樣，所以特別喜歡她，希望可以購買一些頭飾回家。現場設有攤位，200多元可以由專人設計配合《魔雪奇緣》的髮型，祈小姐亦打算體驗一下。

麥先生與太太趁兩名女兒放假，再帶他們來迪士尼遊玩。女兒她們分別4歲及6歲，二人穿上《魔雪奇緣》主角Elsa的服裝，希望可以見到 Elsa 和Anna真人，並乘搭小船「魔雪奇幻之旅」一覽劇中主角居住的「冰雪城堡」。

香港迪士尼行政總裁莫偉庭（Michael Moriarty）表示，「魔雪奇緣世界」為全球首播個以電影《魔雪奇緣》為主題打造的園區，相信可以令香港迪士尼樂園變得不一樣。他指，香港迪士尼樂園於過去數年成為周圍地區的著名景點，極具競爭力，又提及早前舉行的聖誕慶典有很多訪客前來，相信「魔雪奇緣世界」的開幕可吸引世界各一地《魔雪奇緣》的粉絲到訪。迪士尼體驗主席戴明哲則指，新園區的開幕令香港迪士尼樂園踏上新台階。

財政司司長陳茂波出席歡迎典禮致辭表示，「魔雪奇緣世界」以大嶼山風景如畫的自然景觀為背景，採用最新技術提供真正創新的賓客體驗。他指，開幕是一個「決定性時刻」，能夠將香港迪士尼樂園提升至一個全新的水平，吸引更多遊客來港旅遊，可能與維多利亞港一樣列入來港必須前往的「願望清單」。