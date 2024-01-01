元旦冬泳拯溺賽｜24歲準大學畢業生參賽5年　對今年奪冠感意外

一年一度元旦冬泳拯溺錦標大賽今早（1日）於淺水灣舉行，本次參賽人數超過1,100人，男女子公開組賽事分別由29歲的冼展霆，以及24歲的王雪詠奪冠。其中女子組冠軍人馬王雪詠表示，過往已參考同一賽事5年，惟最佳賽果亦只得第5名，她對自己今年奪冠感意外。



逾千名健兒參賽

第48屆元旦冬泳拯溺錦標大賽今日順利完結。整個賽事全長約600米，賽程由中灣游至淺水灣石堤。今年有超過1,100人參加，並以分組形式出發。最年長的參賽者為77歲的劉冬榮；最年幼是6歲的楊子億。

今年元旦氣溫較去年高，但淺水灣位置就相對清涼，早上8時錄得18度。比賽開始前已經有大批參賽者到淺水灣做準備，無懼海風換上泳裝，亦有不少巿民拍照留念，甚至與財神拜年，為新一年添上福氣。

第48屆元旦冬泳拯溺錦標大賽今日（1日）於淺水灣舉行，有逾1,100人參賽。（余月明攝）

參賽者稱比賽氣氛良好

參加過數次元旦冬泳的24歲王雪詠，即將於大學畢業。她提到過去幾年都只獲第五、七名，今次得知成績後「呆咗」。

她表示，過去疫情參加比賽需要做檢測，今年變得相對順暢。她亦感是次比賽氣氛良好，皆因參加者更多，又可以和身邊朋友一同參與比賽，而水溫亦未有影響其表現。

參加過數次元旦冬泳的24歲准大學畢業生王雪詠指，過去幾年都只獲第五、七名，今次得知奪冠後「呆咗」。（余月明攝）

參賽者期望拉近與世界選手的距離

公開組男子冠軍是29歲的冼展霆，是首次參與元旦冬泳。他表示，今次參賽是因為覺得「個人大咗」，想進步就要透過不同方面去學習，希望藉今次比賽啟發自己。他又提到，參加今次比賽並不是想得到甚麼獎，而是想透過比賽明白自己有何不足，不用白費今次比賽。

他又認為，今次比賽氣氛很好，可以一群人衝入水中游泳，感覺神奇。他期望自己可以透過更多訓練，拉近同與世界選手的距離。