2024元旦｜中環蘭桂坊人頭湧湧　氣氛熾熱歡呼聲長達10秒未停止

2024年元旦日凌晨0時正，中環蘭桂坊人頭湧湧，隨着一間酒吧傳出「鳴」的叫聲，街上數千人一同舉手歡呼迎接新一年，叫聲長達10秒仍然未停止。有人互相祝賀新年快樂，酒吧客互碰杯一飲而盡，亦有人興奮載歌載舞，面上綻放燦爛的笑容，將疫情三年以來的陰霾一掃而空。



▼1月1日元旦凌晨 蘭桂坊人群共興2024年到來▼



警方實施人潮管制措施

疫後首個除夕夜晚上，蘭桂坊愈夜愈多人，將疫情三年以來的陰霾一掃而空。隨着分秒逼近午夜12時正，酒吧內坐滿準備倒數的顧客，街上亦人頭湧湧，部份港人或旅客佩戴「2024」頭飾，或盛裝打扮迎接倒數，氣氛非常熾熱。

警方除夕晚實施人潮管制措施，在酒吧外架設鐵馬分隔馬路，而大廈門外亦拉起膠帶，管理排隊到樓上酒吧的人龍，每個路口有逾10名警員在現場管理秩序。

▼12月31日除夕晚上 中環蘭桂坊倒數人群愈夜愈多人▼



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踏入2024年大廈外牆廣告板「Happy New Year」

今年的蘭桂坊街上並無「五、四、三、二、一」的倒數聲，只隨着一間酒吧傳出「鳴」的叫聲，街上數千人一同舉手歡呼，叫聲長達10秒仍然未停止。大廈外牆達數層樓高的廣告板同時轉為「Happy New Year」。

踏入2024年後，蘭桂坊的市民及旅客，仍然意猶未盡繼續歡呼，或互相祝賀新年快樂，情侶間亦擁抱慶祝。至於酒吧內，酒客互碰酒杯一飲而盡，亦有人興奮載歌載舞，眾人臉上均綻放燦爛的笑容。

▼1月1日元旦凌晨 市民添馬公園觀看煙花倒數匯演▼



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看不到煙花 濃煙帶來新年的味道

不過有人歡喜有人愁，由於現場人數眾多，已逼爆蘭桂坊，難以容納更多人在場慶祝，受人流管制措施所限，部份人只能在蘭桂坊外圍，即近電車路一帶的行人路慶祝，未能在現場感受氣氛。

同時蘭桂坊因受中環的高樓遮檔，未能觀看到維港同時舉行的煙花匯演，只瀰漫着海上飄來的濃煙。

▼12月31日除夕晚上 大批市民及遊客在金鐘添馬公園等候倒數▼

