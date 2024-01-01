六合彩新年金多寶｜1.3晚攪珠　一注獨中贏8,000萬　即睇最旺冧巴

六合彩新年金多寶本周三（3日）攪珠，馬會估算10元一注獨中最高可獲8,000萬元，數據顯示，過去10次新年金多寶「8」號是最多出現的「幸福號碼」，其次分別是「25」「32」、「35」、「36」、「39」及「46」；而去年有7名頭獎幸運兒以複式彩票中獎。新年金多寶當晚9時15分「截飛」，晚上9時30分攪珠。



六合彩新年金多寶本周三（3日）攪珠，馬會估算10元一注獨中最高可獲8,000萬元。

上一期六合彩頭獎及二獎無人中，本周三舉行的六合彩攪珠將有6,000萬元金多寶，若然能以10元一注獨中頭獎，即可捧走8,000萬巨額獎金。

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼



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去年金多寶幸福兒 7人買複式彩票中獎

巨額獎金當然令人垂涎，若然希望趁過年一試運氣，馬會亦統計了2023年的金多寶得主，其中就有7個頭獎幸運兒，在去年以複式彩票落注而中獎，當中就包括2023新年金多寶。

31/ 10/ 2023 萬聖節金多寶 6個號碼單式自選獎券（1注）



28/ 09/ 2023 中秋金多寶 7個號碼複式自選獎券（半注）



25/ 07/ 2023 暑假金多寶 6個號碼運財獎券（1注）； 10個號碼複式自選獎券（半注）； 4膽拖全餐運財獎券（1注）



22/ 06/ 2023 端午金多寶 無人中



08/ 04/ 2023 復活節金多寶 6個號碼單式自選獎券（1注）； 7個號碼複式運財獎券（1注）； 7個號碼複式自選獎券（半注）； 8個號碼複式自選獎券（半注）； 5膽拖2個號碼自選獎券（半注）



26/ 01/ 2023 新春金多寶 7個號碼複式自選獎券（半注）



03/ 01/ 2023 新年金多寶 8個號碼複式運財獎券（1注）



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過去10次新年金多寶8號最旺

有了落注方式，當然少不了「幸運號碼」，在過去舉行的10次新年金多寶攪珠，當中「8」號就一共攪出過4次，成為最多次中獎的號碼；而「25」「32」、「35」、「36」、「39」及「46」號亦分別被攪出過3次，這些號碼可稱為「幸運號碼」。