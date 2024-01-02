羽田機場日航客機起火　本港至少5班往返東京航班受影響　2班折返

日本航空公司一架飛機今日（3日）傍晚在東京羽田機場降落跑道時，與一架海上保安廳的定翼機相撞，引發大火。羽田機場所有跑道隨即關閉，香港機管局表示，至少5班往返東京羽田機場航班受影響，當中2班需折返香港。



HK Express香港快運航空表示，今晚三班往羽田機場的航班，其中UO622航班並未進行登機，另兩班均已暫停辦理登機手續，直至另行通知。



+ 4

HK Express：晚上8時15分作進一步更新

HK Express香港快運今晚有3班飛往東京羽田機場，包括UO622、UO628及UO624。機管局網頁顯示，UO 622會延遲。機管局提醒今明兩日乘搭飛機往羽田的乘客，留意航空公司最新公布，確認航班後才出發往機場。

香港快運航空表示，原定下午5:55由香港前往東京羽田機場的UO622航班並未進行登機；至於擬定於今天晚上7:50分起飛的UO628航機及晚上11:55起飛的UO624航機均已暫停辦理登機手續，直至另行通知。公司會與日本當局緊密聯繫，並計劃香港時間晚上8時15分作進一步更新。乘客亦可以留意我們的官方網頁，以獲取最新資訊。

全日空一班航班轉飛成田機場

日本航空JL 026及國泰CX 542折返香港。全日空NH 860下午2時20分起飛，原定羽田機場降落，航班網頁顯示轉往成田機場，當地時間晚上7時15分降落。

日本時間今日下午4 時15分（比香港快一小時）由北海道札幌新千歲機場飛往東京羽田機場的日航JL516航班，下午5時40分（比香港快一小時）在羽田機場降落，疑與一架海上保安廳的定翼機相撞，引發大火，航機燒剩支架。全機367名乘客和12名機組人員安全撤離；定翼機上六人當中，一人逃生，其餘五人其後證實死亡。