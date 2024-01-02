羽田機場飛機起火事件　日航客機至少17傷　海保廳飛機5死｜最新

日本東京羽田機場1月2日有一架日本航空（JAL）航班編號為JL516的A350客機在跑道上起火，客機燒剩支架。日本放送協會（NHK）之後指，事件可能是與海上保安廳航機相撞有關，日本航空稱，367名乘客與12名機組成員全部逃出。這架航機是原定下午3時50分（實際出發時間為下午4時多）由北海道新千歲機場出發飛往東京羽田機場。本文會持續更新相關消息。



1947：NHK引述東京消防廳稱，日航客機機組成員和乘客中有至少17人受傷。

1927：日媒報道指，海上保安廳航機原本是準備運救災物資至地震災區新潟。

1922：日本放送協會（NHK）引述警視廳指，海保廳飛機升至5死，機長重傷。

日媒：機長情況危急

1900：日媒TBS報道，海保廳航機有2名成員死亡，機長情況危急。

1841：日本消防局稱，至少出動70輛消防車和其他車輛來撲滅火災。

1826：共同社引述本東京消防局稱，已尋回涉事的海岸警衛隊飛機上的剩餘5名機組成員，但情況未知。

1822：發生意外的日本航空客機JL516為從北海道新千歲機場飛往東京羽田機場航班，原定下午3時50分出發，據flightradar24網站資訊，實際出發時間為下午4時27分，原定到達時間為下午5時35分，實際抵達時間為下午5時47分。

1802：NHK報道，海上保安廳的定翼機載有6人，1人逃出，5人失蹤。

1755：日本航空稱，367名乘客與12名機組成員全部逃出。

+ 1

1744：起火的飛機是日本航空公司的空中巴士A350客機，1月2日從北海道新千歲機場飛往東京羽田機場。

據政府官員稱，日本海岸警衛隊的飛機似乎有六人，飛機是JA772A。

↓ 影片顯示民眾在飛機跑道上逃走 ↓

據海上保安廳第三司令部稱，準備降落的日航飛機很可能與起飛前在跑道上行駛的日本海上保安廳固定翼飛機相撞。

1735：羽田機場表示目前關閉所有跑道。

日媒TBS報道，事發於下午5時47分左右，一架日本航空客機在即將降落羽田機場時起火，並看到似乎是乘客的人從飛機逃出。

客機載有367名乘客。

日本放送協會（NHK）報道，一架日本航空客機起火。現場冒出黑煙，影片顯示消防隊員正在救火，多輛消防車出現在現場。