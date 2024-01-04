換新鈔2024｜滙豐渣打中銀1.25起提早營業供換　金管局倡電子利市

【換新鈔／迎新鈔／利是／利市／龍年】農曆新年大年初一是2月10日，距今尚有一個多月，市民仍然喜歡按照傳統派發實體利市。金管局今日（4日）聯同滙豐銀行、渣打銀行及中銀（香港）3間發鈔銀行一同宣布，旗下分行將於本月25日至2月9日提供新鈔及雖舊仍簇新的「迎新鈔」供市民兌換。

市民可於本月18日起在網上預約時間到銀行換鈔，3間發鈔銀行會在換鈔服務期間確保供應。金管局繼續鼓勵市民，改用電子支付方式，派發「電子利市」。



▼2023年1月5日 匯豐銀行展示新鈔樣本▼



滙豐、渣打、中銀本月25日起 提早至上午8時營業

3間發鈔銀行，包括滙豐銀行、渣打銀行及中銀（香港），將於換鈔的首三天（本月25至27日），提早營業時間至早上8時，並由早上8至9時專門用作提供換鈔服務。

金管局發調，3間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民毋須在服務開首數天趕往兌換。

▼2023年1月5日 匯豐銀行展示新鈔樣本▼



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本月18日起網上預約兌換新鈔 銀行確保供應

3間發鈔銀行在換新鈔期內，實施人流管理措施，包括本月18日（星期四）起，提供網上預約換鈔服務，以及在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

金管局建議，需要使用現金派利市的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。

3間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，金管局提醒市民毋須在服務開首數天趕往兌換。

金管局鼓勵用轉數快或電子錢包封「電子利市」

金管局一如往年，鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」，或其他電子錢包提供的服務派發利市。稱派發電子利市簡單方便，又可減少實體利市封和鈔票的用量，有助推動香港的可持續發展。

主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利市。市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。