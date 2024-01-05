招標工作未披露表姐涉利益　郵政經理行為失當罪成判緩刑

香港郵政一名時任助理總經理，涉招標重建網上平台時隱瞞利益衝突，最終其表姐和表姐夫婦經營的外判商獲批出合約。助理總經理遭廉署控以1項藉公職作出不當行為罪，他否認控罪受審。法官今（5日）在區域法院指，被告有責任申報利益關係，惟他持續故意隱瞞，裁定他罪成。法官考慮被告對香港郵政作品貢獻等因素，判他入獄6個月，緩刑18個月。



被告鄭俊傑，45歲。他被控於2016年8月1日至2018年12月11日，在處理涉案招標工作時，沒有向香港郵政申報或披露，或向香港郵政隱瞞，因被告與泰美三名營運者之間有親屬關係故產生利益衝突，而泰美是該項目合約的潛在投標者、投標者及最終中標者。

被告鄭俊傑被指在香港郵政任總經理時，在處理招標項目時未有申報利益。(朱棨新攝)

就辯方指被告是合約員工，而非公務員。法官今在裁決指，被告執行的職責和權力，完全牽涉公眾利益。他當時在香港郵政工作，其身份是不折不扣的公職人員，在所有涉案時段有責任申報利益關係。

法官指招標過程須公平公正

法官強調，招標過程必須公平，公正和公開。惟被告刻意隱瞞關係，未有申執其表姐和表姐夫，分享為涉案公司泰美的股東和董事。此外，被告向任泰美董事的表妹提供報價意見。此舉會諒公眾覺得，被告有意協助泰美入標，令該公司在投標過程中處於一個優越位置。被告在案中持續隱瞞關係2年4個月，直接造成嚴重後果，因此裁定他罪成。

求情指被告沒有實質得益

辯方求情時指，被告在案中沒有經濟得益。他在涉案負責的項目也正常運作，望法官可判處緩刑或社會服務令。

法官判刑時指，被告於2018年被捕，至今約5年，期間出現焦慮等情況。法官亦考慮被告對香港郵政的貢獻，他亦汲取教訓，認為其重犯機會低，最終判他入獄6個月，緩刑18個月。

案件編號：DCCC 1136/2021