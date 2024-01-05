查車牌｜須運輸署長批准　新聞團體促公布「涉重大公眾利益」定義

運輸署公布，將在下周一（8日）起推出車輛查冊新措施，以往新聞工作者可按一般程序申請查冊，新安排下則被納入例外情況申請，需涉及公眾利益申請才會被批准。不過運輸署署長李頌恩承認「三無」，即針對公眾利益「無客觀定義」，不同個案有不同情況，申請處理無時限，亦無上訴機制。



香港新聞行政人員協會同意需平衡知情權與私隱，但建議當局應將專業新聞報道，列明為涉重大公眾利益予以考慮，以保障大眾知情權。香港記者協會表示，現行法例已就傳媒機構和新聞工作者，使用有關資料作嚴謹規範，認為確認申請人為新聞記者，便可使用車牌資料，該會不排除使用任何合法手法，爭取合理的採訪權利。



新聞行政人員協會︰新聞報道保障大眾知情權

香港新聞行政人員協會表示，雖然在新安排下，傳媒工作者能以新聞報道為目的申請查冊，但質疑當局對「涉重大公眾利益」沒有明確定義，亦沒有上訴機制。

協會又指，同意需平衡知情權與私隱，但希望當局對申請條件，定出更清晰及明確的定義，以增加透明度。協會建議將專業新聞報道，列明為涉重大公眾利益予以考慮，以更好保障市民大眾的知情權。

運輸署署長由1月8日起負責審批傳媒查車牌，現任署長李頌恩都承認，針對公眾利益「無客觀定義」。（盧翊銘攝）

香港記者協會表示，新安排源自港台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲，於2020年報道元朗7.21襲擊事件期間，以傳媒一貫方式，向運輸署申請車牌查冊，後被裁定虛假陳述罪成，並在經歷三次聆訊後，獲終審法院裁定上訴得直。

記協續指，當時第62段判詞中，確認原審裁判官及處理上訴的高等法院法官，狹隘地定義「其他有關交通及運輸的事宜」。而終院五位大法官均同意，把真誠的新聞報道納入有關範疇，是一個建構性的選擇，旨在落實《基本法》第27條和《香港人權法案》第16條中，所載受憲法保護的言論和新聞自由。

▼蔡玉玲就作偵查報道至被捕的經過▼



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記協：法例已規範傳媒 不排除合法爭取採訪權利

記協又指，判詞第64段確認《個人資料私隱條例》中，資料使用者的業務是新聞活動，並且披露是有合理理由，並可確實合理相信符合公共利益，該個人資料將不受「資料保護原則」的約束，認為現行法例已就傳媒機構和新聞工作者，使用有關資料作嚴謹規範。

記協批評，由政務官或技術官僚出任的運輸署署長，界定何謂「公眾利益」，並對傳媒查冊作實質干預，做法非常不合適，亦違反《基本法》賦予港人擁有新聞自由的承諾。

記協認為，只要運輸署署長確認申請人的新聞記者身份，已足以使用有關車牌資料，因此會就有關議題諮詢法律意見，不排除使用任何合法手法，爭取合理的採訪權利。

▼2023年6月5日蔡玉玲查車牌案終審上訴得直▼

