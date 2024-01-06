9600萬頭獎六合彩今晚開獎　近100期攪珠　5個號碼平均5期出一次

由於對上五期六合彩攪珠，包括上周三（3日）的新年金多寶未有幸運兒獲中頭獎，因此有逾8,200萬元多寶累積撥入至今晚（6日）的攪珠，馬會估計若以10元一注獨中，頭獎基金高達9,600萬元。



今期攪珠將於晚上9時30分舉行，各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台截止售票時間為今晚上9時15分。截至下午4時，今期六合彩總投注額已逾1.3億元，而根據馬會資料，近100期攪珠，至少5個號碼被攪出逾20次，即平均5期被攪出一次。



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由於對上五期六合彩未有幸運兒獲中頭獎，因此有逾8,200萬元多寶累積撥入至今晚（6日）的攪珠，馬會估計若以10元一注獨中，頭獎基金高達9,600萬元。

截至下午4時總投注額逾$1.3億

2024年第2期攪珠將於今晚9時30分進行，截止售票時間為晚上9時15分，由於對上五期未有幸運兒獲中頭獎，估計頭獎基金達到9,600萬元，截至下午4時，今期六合彩總投注額已逾1.3億元。

根據馬會資料，近100期攪珠(括包金多寶及非金多寶攪珠)，攪出最多的頭5個號碼依次為32、3、4、16及18號。

根據馬會資料，近100期攪珠(括包金多寶及非金多寶攪珠)，攪出最多的頭5個號碼依次為32、3、4、16及18號，它們分別被攪出20至22次，即此5個號碼平均5期被攪出一次，而近100期攪珠，未有號碼成從未攪出的盲門號碼。

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