波音737MAX 9甩窗｜大灣區航空訂購15架：相信波音認真處理及調查

美國阿拉斯加航空一架波音737 Max 9客機，在飛行途中機身一部份包括窗戶突然飛脫，需緊急折返，其後公布決定暫時停飛65架相同型號客機。在香港，大灣區航空去年曾公布將訂購15架波音737 MAX 9客機，該公司今日回應指，相信波音公司及美國聯邦航空局，會認真處理及進行詳細調查。



美國阿拉斯加航空一架波音737 Max 9客機發生事故。（REUTERS）

阿拉斯加航空公布停飛65架波音737 MAX 9客機

美國阿拉斯加航空一架波音737 Max 9客機，當地時間昨日（5日）載著174名乘客及6名機組人員，由俄勒岡州波特蘭起飛往加州後不久，機員報告機艙氣壓出問題要折返，大約20分鐘後安全降落，而社交平台照片顯示，機上一個窗門脫落，氧氣面罩放了下來。該航空公司其後在社交媒體發表聲明，決定暫時停飛65架相同型號客機。

其實該款客機自推出後曾發生多宗飛行事故，其中兩宗更是嚴重空難，包括2018年10月29日獅子航空610號班機空難，機上189人全部遇難；以及2019年3月10日衣索比亞航空302號班機空難，機上157人同樣全部遇難。

翻查資料，大灣區航空於去年3月3日，曾與美國波音公司舉行飛機訂購協議簽署儀式，計劃在2024年訂購15架波音737 MAX 9客機，以及至少5架787 Dreamliner客機，以滿足恢復開關後的市場需求，例如短期內逐步開辦的日本、菲律賓、越南等航線。

當時運輸及物流局局長林世雄，被問到波音737 MAX 9客機過去曾發生兩宗嚴重空難。他表示，民航處會做好把關工作；關於之前的民航事件，民航界已完成調查，他對客機的安全有信心。

美國波音公司的737 MAX客機。（美聯社）

大灣區航空︰相信波音及美國聯邦航空局會認真處理

大灣區航空當時預計客機今年至2027年投入服務，大灣區航空就美國阿拉斯加航空今次事故回應指，從媒體報道知悉有關事件，相信波音公司及美國聯邦航空局，會認真處理及進行詳細調查。至於國泰航空及香港航空則表示，並無營運任何波音737 MAX 9飛機。