【埃航空難】印度香料航空宣布停飛波音737 Max　14航班受影響

印度航空部門於本港時間凌晨2時，宣布下令即時全面禁飛737 MAX型號客機，屬印度香料航空SpiceJet發聲明稱會於4時或以前停飛所有同類型客機，共有14航班受影響；受影響的旅客，將安排改搭其他航班或全額退款。

印度香料航空SpiceJet發新聞稿。（網站截圖）

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印度香料航空SpiceJet今（13日）發新聞稿表示，因應印度航空部門宣布全面禁飛後，航空公司將於今日最遲4時起禁止所有波音737 MAX 型號客機，將有14班航班受影響。航空公司會安排受影響乘客，改搭明日加開的航班，其餘未能安排改乘客機的旅客，將安排全部退款。



香料航空表示公司有76架客機，現時仍有64架仍在運作中，強調有信心盡量減少對乘客造成的不便。

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俄羅斯Globus Airlines仍使用該型號客機

本港民航處表示，香港並沒有任何波音B737型號、包括涉事的B737 MAX型號飛機註冊。而海外註冊而往來香港的飛機，除了印度的香料航空（SpiceJet）外，只有俄羅斯的Globus Airlines仍使用B737 MAX型號客機。根據Globus Airlines的網站顯示，航空公司共有20架客機屬於波音737-800及波音737 MAX 8型號。

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民航處已宣布今日6時起禁飛



歐盟航空安全局昨宣布，對波音737 MAX客機實施歐洲禁飛令。另外，多個如新加坡、澳洲、馬來西亞等亦相繼加入禁飛行列。本港民航處亦於今日（13日）宣布，由今日下午6時起，臨時禁止所有波音B737 MAX型號進出或飛越香港，直至另行通知。