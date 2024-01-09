公屋加租｜麥萃才稱租金僅夠維修開支　料最多加一成屬可承受範圍

兩年一次的公屋租金檢討將於今年第三季進行，房委會財務小組委員會主席麥萃才今日（9日）出席電台節目時表示，小組將根據現有租金檢討機制，並視乎一系列指標及巿民收入釐定加幅，如以現時公屋租金平均租值約2,200元計，調整會是約百多二百元，或有幾個百分點至十個百分點的加幅，屬租戶可承受範圍。他強調公屋租金僅足夠日常維修等開支，並無收回成本，又指如房委會如不加租，赤字將達11億元。



兩年一次的公屋租金檢討將於今年第三季進行。（資料圖片）

麥萃才表示，小組根據租金檢討機制，視乎巿民收入等指標釐定加幅，如以現時公屋租金平均租值大約2,200元計算，或有數個百分點至十個百分點的加幅，加幅預計將會是約百多二百元，他認為是租戶可承受範圍。

麥萃才表示，雖然現時房委會有數百億元儲備，但隨著未來房委會興建的公營房屋數目日增，需更多資金。他舉例，在長遠房屋策略可建30萬公營房屋單位估算下，2027/28年度起當局將興建當中的三分之二房屋，如房委會不加租，2024/25年度赤字料超過11億元，並在房委會儲備扣除。

麥指出，如房委會不加租，2024/25年度赤字料超過11億元。（資料圖片）

他表示，政府原先預留800多億元的預料房屋儲備金，現已撥回庫房，預料長策最後5年建屋量如果增加，政府會作資金支持。