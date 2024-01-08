公屋加租？房委會第三季展開檢討　本年度盈餘跌至126億

房委會財政小組委會員今日（8日）審議本年度財政預算案及未來4年財政狀況。房委會預計，儲備會由2023/24年度（本年度）的126億元，大幅下降至2024/25年度（下年度）的26億元。若公屋租金不作調整，下一個年度租住房屋運作帳目會有11.67億元虧損，今年第三季就公屋租金作檢討，加租幅度視乎公屋居民的收入變動。



財委會財務小組委會員主席麥萃才指，加租幅度視乎公居居民的收入變動。（鄧宇詩攝）

下年度有11.67億元虧損

房委會預計，儲備會由2023/24年度的126億元，大幅下降至2024/25年度的26億元。若公屋租金不作調整，下一個年度租住房屋運作帳目會有11.67億元虧損，將於2024年第三季就公屋租金作檢討。財委會財務小組委會員主席麥萃才指，加租幅度視乎公居居民的收入變動。房委會表示，由於現有公共屋邨日漸老化，預計重大改善工程會在未來數年持續增加。

建築開支比去年度增44%

房委會預計，下年度建築開支預計為329.09億元，較2023/24年度修訂預算多99.78億元，增幅為44%。房委會解釋，部分工程受勞工短缺以及供應鏈恢復緩慢影響，令建築計劃有所調整，所以本年度建築開支較低。在2024年的預算中，平均單位的建屋成本，在公營房屋方面是約92萬元，至於居屋單位是109萬元。

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同時，本年度開支預算涵蓋計劃興建約11萬個單位的財政承擔，單位數量相當於《長遠房屋策略》2023年周年進度報告所公布的十年公營房屋供應目標的三分之一。房委會指，為達致十年公營房屋供應目標，預計2027/28年度以後的建築開支，是現時預測所估算的至少兩倍。現時政府已在財政儲備預留824億元，作公營房屋發展和相關基建之用，短期內並沒有財政壓力。

下年度資助自置居所盈餘22億元

資助自置居所方面，預計下年度資助自置居所盈餘為22.31億元，較2023/24年度的115.84億元少，因為預期完成轉讓契約的資助出售單位只有1,400個，較本年度少6,800個。

截至2023年9月30日，房委會提供的資助房屋及相關輔助設計包括，822,630個公屋單位，300,000平方面積的零售單位，34,000個停車位，80,200平方單位的工廠單位，以及福利用及非住宅單位面積佔136萬平方米。