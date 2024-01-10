2萬元新生嬰兒獎勵金　政府暫接獲4682宗申請　預計2月收到款項

為鼓勵港人生育，政府推出新生新生嬰兒獎勵金，就每名於2023年10月25日起出生的嬰兒給予2萬元的現金獎勵，計劃為期三年。政務司副司長卓永興表示，自2023年10月25日宣布至本月8日，共接獲4,682宗的合資格申請，預計合資格申請人會在２月尾收到相關款項。



卓永興：香港生育水平持續下跌 問題迫在眉睫

為鼓勵港人生育，政府在去年施政報告提及推出新生新生嬰兒獎勵金，計劃為期三年。政務司副司長卓永興表示，星期五將會到立法會財務委員會出席撥款予推行新生嬰兒獎勵金的討論，如順利獲得撥款，合資格申請人會在2月尾收到相關款項。

他表示，香港的生育水平，在過去30年呈持續跌勢，去年更跌至0.8，是全球最低的水平，響起香港人口萎縮的警號，問題嚴峻兼迫在眉睫。他指，提出發放2萬元的新生嬰兒獎勵金以及房屋、稅務誘因，是特區政府政策上的大突破，目的是引導整個社會正視本地出生率長期低迷的問題，並扭轉問題持續惡化的情況。

到瑪麗醫院婦產科了解準媽媽怎用2萬元

卓永興今早到瑪麗醫院婦產科門診，跟兩位年輕的準媽媽談及新生嬰兒獎勵金。他在Facebook專頁引述懷孕約5個月的梁太表示，會以2萬元的新生嬰兒獎勵金添置嬰兒用品；另一位準媽媽認為，新生嬰兒獎勵金是不錯的政府支持、是一種獎勵，會將獎勵金用於購買輔助餵哺母乳的用品。