2萬新生嬰兒獎勵金｜料下月下旬起發放　估算下年度新生嬰兒增2成

施政報告2023推出鼓勵生育的措施，包括有意為每名初生嬰兒，向父母派發2萬元獎勵金。勞工及福利局在提交立法會財委會文件建議開立一筆22億8600萬元的非經常開支，推行新生嬰兒獎勵金計劃，並指如獲財務委員會批准，預計可在下月下旬開始發放獎勵金。勞工及福利局又指，政府估算，由2024-25年度開始計劃，相對2022年有約32500名嬰兒出生計，將會上升20%，即每年有約39000名新生嬰兒。



施政報告2023提出向去年10月25日至2026年10月24日，在香港出生的新生嬰兒發放一筆過2萬元的現金獎勵。

由2024-25年度開始每年有約39,000名新生嬰兒

勞工及福利局指，為預留足夠款額派發新生嬰兒獎勵金予所有合資格的父母，故必須作出估算，而當局估算由2024-25年度開始，出生人口相較2022年的數字(約32,500名嬰兒)會上升20%，即每年有約39,000名新生嬰兒。

就此，按每名合資格嬰兒可獲發一筆過20,000元的現金獎勵，以及新生嬰兒獎勵金計劃為期3年計算，當局需開立為數22億8,600萬元的非經常開支新承擔額，如獲財務委員會批准，預計可在下月下旬開始發放獎勵金。

政府指，為讓更多市民可受惠於計劃，符合領取的資格只有兩項：

(a)嬰兒必須在2023年10月25日(即《施政報告》2023公布計劃當天)至2026年10月24日期間在香港出生



(b)在遞交申請時，父母其中一方必須是香港永久性居民



▼10月25日 政府公布新一份施政報告▼

