東華三院iRun特殊馬拉松推動傷健共融　4千人攜手跑出共融路

為鼓勵更多智障人士積極參與運動，加入跑步行列，東華三院於1月14日舉行「奔向共融」—香港賽馬會特殊馬拉松2024（簡稱iRun），超過4,000名參加者投入參與，場面熱鬧歡樂！iRun除了幫助一眾智障人士提升身體機能外，更體現傷健共融的理念，社會各階層人士夥拍智障跑手，參與3公里的挑戰賽及共融跑，身體力行去支持這個富有意義的活動。

攝影：蘇煒然



東華三院「奔向共融」— 香港賽馬會特殊馬拉松2024由香港特別行政區財政司司長陳茂波大紫荊勳賢GBS太平紳士（左三）、香港賽馬會董事黃嘉純SBS太平紳士（左四）和東華三院主席韋浩文先生（左二）等嘉賓為活動主持起步禮。

參加者在拱門起跑，場面非常熱鬧。

社會各界大力支持 推動傷健共融

東華三院自2011年起舉辦的運動盛事-iRun，每年均有逾千智障跑手及健全伴跑員參與，成功提升社區關注弱勢社群，推動傷健共融的精神。今屆iRun更邀請到國內不同地區的智障人士及伴跑員來港參與iRun，令賽事更為精彩豐富。活動於金鐘龍和道及中西區海濱長廊（中環及灣仔段）舉行，並邀得香港特別行政區財政司司長陳茂波大紫荊勳賢GBS太平紳士、香港賽馬會董事黃嘉純SBS太平紳士、東華三院主席韋浩文先生、東華三院「共融大使」蘇樺偉先生BBS及蔡思貝小姐共同主持起跑禮。

香港特別行政區財政司司長陳茂波大紫荊勳賢GBS太平紳士為iRun主持起步禮。

東華三院主席韋浩文先生表示：「今屆超過4,000人參與，令人振奮，希望參加者將運動習慣推廣至身邊人，共建美好健康的社區。除了澳門和廣東省跑手及伴跑員應邀參加iRun，更首次有來自北京的智障跑手及伴跑員一同來港參與，連結國內不同地方的智障跑手一同推廣健康生活及宣揚傷健共融，令今年的賽事更添意義。」

東華三院主席韋浩文先生致辭時表示，今屆iRun邀得國內不同地方的智障跑手一同推廣健康生活及宣揚傷健共融，令賽事更添意義。

香港賽馬會董事黃嘉純SBS太平紳士表示樂見今年參與特殊馬拉松的跑手、團體和義工數目大幅增加，反映賽事有效推廣傷健共融和健康生活的訊息。他續說，馬會一直重視市民健康，多年來支持不同機構推出各類型項目，積極構建「健康社區」，貫徹馬會秉持致力建設更美好社會的宗旨。馬會自2012年開始支持iRun賽事舉行，並於2021年撥捐逾1,100萬港元，以支持賽事之後連續3年的經費。

香港賽馬會董事黃嘉純SBS太平紳士致辭時表示，樂見賽事有效推廣傷健共融和健康生活的訊息。

東華三院董事局成員與「共融大使」蘇樺偉先生BBS(左七)及蔡思貝小姐(右六)一同支持iRun 。

抓緊親子時光 跑出堅毅精神

參與iRun逾8年的智障跑手鄭偉駿熱愛運動，認為比賽成績是其次，享受過程更重要。「2012年首次在學校接觸並參與iRun至今，已有8個年頭，畢業後進入工場工作後，依然保持初心繼續跑。而且每年賽事都會遇到昔日同學，大家一齊傾計好開心！」鄭偉駿媽媽笑言兒子參與iRun後脾氣有所改善，更堅持多年參加iRun，對他的堅毅精神感到自豪。多年來，鄭偉駿的爸爸一直擔任其伴跑員，練習時的親子時光拉近了彼此的距離。

東華三院主席韋浩文先生(右二)及行政總監蘇祐安先生(右一)與鄭偉駿(左三)及其父母合照。

熱愛長跑運動的蔡思貝首次擔任智障人士的伴跑員，夥拍智障人士參加比賽。她說：「作為伴跑員，需感受智障人士的速度協調同步，與平日自己跑步的感覺完全不同。智障人士與伴跑員並肩前行完成賽事，大家連繫在一起的畫面令我非常感動！以自己的力量去幫助別人完成目標，滿足感更大，希望大家多支持這些別具意義的活動。」

熱愛長跑運動的蔡思貝(右)首次擔任智障人士的伴跑員，夥拍智障人士參加比賽。

東華三院「奔向共融」-香港賽馬會特殊馬拉松(iRun)網頁：https://i-run.tungwahcsd.org

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