深圳Costco直擊　場內Hermès手袋10分鐘內售罄　20萬包包一樣掃清

大型超市Costco深圳店今日（12日）正式開張，除了食品、生活用品等，超市內亦設有奢飾品專櫃，售名牌愛馬仕（Hermès）手袋、名貴鐘錶及珠寶首飾。其中Hermès專櫃售貨員向記者表示，今早約8時40分至50分左右，有顧客開始入場，已直接賣光場內4個手袋，當中最貴的手袋價值達20萬港元。



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Hermes專櫃的售貨員向記者表示，原本有4個不同規格款式的手袋，其中售價最高為Hermès Kelly 28cm，價值180,999元人民幣（約197,472港元），亦包括價值14.6萬元人民幣（約16.3萬港元）的黑色BIRKIN 30CM手袋。

她表示，今早約8時40分至50分左右，有顧客開始入場，10分鐘內4個手袋便直接賣光，「八點五十分進來，人家看中就直接……衝著這個來的話，就直接買走了。」

Hermès價值近20萬港元的手袋，今早在深圳Costco售罄。（網上圖片）

有售貨員指，價值14.6萬人民幣的黑色hermès BIRKIN 30CM一早已售罄。（網上圖片）

該銷貨員表示，由於客人無需配貨（消費者購買熱賣產品前，必須先購買相同總值的周邊產品），即可以直接提走，估計這是吸引顧客的原因之一。不過，她透露，無需配貨的手袋只限今日出售，之後就未必會推出。

除了天價手袋，名錶品牌Omega亦在場內設專櫃，部分貨品售價分別高達245,999元及116,999元人民幣，一樣吸引不少顧客目光。

收銀處亦見人龍。（黃浩謙攝）