深圳Costco直擊　港人料花2000人民幣掃貨　勞蘇熊公仔被搶光

深圳Costco直擊｜大型超市Costco（開市客）深圳店今日（12日）正式開業，有港人專程到Costco超市購物及拍片，他稱雖然花了個半小時才能入場，但亦不覺辛苦，預計花費約2,000元人民幣，坦言對場內的美食薄餅，以及迪士尼勞蘇熊公仔最感興趣。



大型超市Costco（開市客）深圳店今日（12日）正式開業。（黃浩謙攝）

今日專程到Costco超市購物及拍攝環境的港人蔡先生，表示因這是深圳首間分店，故特意前來觀察。豈料人潮洶湧，他表示今早排隊花費了一個半小時才能入場，但因為很喜歡Costco，所以不覺辛苦。他指對於薄餅及迪士尼勞蘇熊公仔最感興趣，預計花費約2,000元人民幣。

截至下午1時，勞蘇熊公仔只餘1999元人民幣版本未售罄。（洪芷菁攝）

現場所見，迪士尼勞蘇熊公仔是熱搶貨品之一，不少人的購物車上都擺放一隻。中午時分，399元人民幣的勞蘇熊公仔已售罄，現剩餘1999元人民幣的150CM版本出售。

迪士尼勞蘇熊公仔是熱搶貨品之一。（黃浩謙攝）

蔡先生今早排隊花費了一個半小時才能入場。（黃浩謙攝）

與另一大型超市山姆比較，他覺得Costco超市有更多購物選擇，不過地理位置則以山姆較為方便。他表示，今日先由福田口岸過關，之後乘坐地鐵去到紅山站後，再轉乘的士，形容「有少少麻煩」。

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他指以前在美國經常到Costco 超市購物，今日期望到深圳店比較與外國的分店貨品有何不同，例如燒雞、燒雞翼等。他認為Costco超市貨品價格大眾化，貨品價格比香港超市便宜兩成至三成。

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深圳人讚Costco貨品種類較山姆多

深圳本地人胡小姐今日亦趁首日開張前來，她指花了三千多元人民幣，購買了三文魚、豬肚、草莓、嬰兒玩具等，認為士多啤梨及車厘子的品質，較香港普通超市為高。

跟山姆比較，她認為兩間超市均沒有特別優惠，但Costco超市貨品較山姆多一些，例如有愛馬仕品牌手袋。

胡小姐花了三千多元人民幣，購買了三文魚、豬肚等貨品。（黃浩謙攝）

另外，鍾情美食的她表示，喜歡吃進口肉類，認為Costco的肉類份量比山姆更大。不過，她表示本來對牛肉滿懷期待，但認為冰鮮肉達不到她的要求，故會選擇在線上購買。