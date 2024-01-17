25萬住滿公屋10年居民4月開始申報財產　房署研需報非本地資產

房屋局常任秘書長、房屋署署長羅淑佩接受報章訪問時表示，截至上年12月，已收回共2,100個濫用公屋單位，今年則有望收回逾2,200個單位。羅淑佩又指，房署最快於第一季公布新措施，並正研究查核公屋住戶的內地及海外資產申報；而新一輪的物業及居住情況申報，則會在4月1日開始，涉及約25萬戶住滿10年的公屋租戶。



首輪申報200戶主動交回公屋單位

羅淑佩接受《大公報》稱，去年10月起收緊公屋富戶政策，要求租戶每2年申報居住狀況，以及申報是否在本港持有住宅物業。首階段收到8.8萬公屋戶申報，房署至今則收回8.7萬份申報表，有超過200戶被要求申報後，主動交回公屋單位。

46戶被揭有住宅物業收遷出令

房署亦隨機抽選約3萬份交回的申報表進行查冊，證實有46個家庭擁有香港住宅物業，將跟進個案並向租戶發遷出通知書、檢控。署方亦透過免費郵柬、網上電子表格和舉報熱線等方式，加強打擊濫用公屋。

至於物管公司方面，羅淑佩就指，正與物管公司合作，讓公司尋找懷疑違規的租戶，並向署方提供資料，協助收回違規公屋，並會設幫「加分制」鼓勵物管一起合作，若成功收回，則會提高物管公司的查核評分，有助將來投標房委會的管理合約。