香港舞台劇獎藝發局停資助　霍啟剛：分配公帑有責降違國安法風險

藝發局暫停資助香港戲劇協會主辦的香港舞台劇獎頒獎禮，身兼藝發局主席的體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛今日（18日）表示，藝發局每年會審批項目資助，「唔係不嬲攞開就可以每年攞」，並指頒獎禮去年「出了一些事」，藝發局必須正視：「藝發局拎政府公帑，我哋唔係執法機構，唔係話邊個，或者某事某個語言是否觸犯法律，我哋唔係去判斷呢件事，但我哋有責任將風險降到最低。」



藝發局主席霍啟剛表示，藝發局每年會審批項目資助，「唔係不嬲攞開就可以每年攞」。（資料圖片/盧翊銘攝）

上周五已去信回覆香港戲劇協會說明原因

霍啟剛在立法會表示，今次決定是經過委員會充分討論，對於外界質疑是否與去年頒獎嘉賓有關，他稱去年11月已與主辦頒獎禮的劇協溝通，上周五已回覆對方信件，不便公開信件內容。

稱去年頒獎禮「出了一些事」須正視 霍啟剛：「唔係不嬲攞開就可以每年攞」

他強調，藝發局資源有限，過往只有三成申請項目成功獲批資助，而審批過程謹慎，「唔係不嬲攞開就可以每年攞」，當中需要衡量藝術元素，及對香港整體藝術發展的貢獻。他指去年頒獎禮「出了一些事」備受關注，藝發局必須正視，而每當外界或持分者提出疑問或質詢，藝發局都會經行之有效的機制處理，今次的決定經過藝術局的「藝術支援委員會」深入討論，再交由大會表決，並非草率或突然。

強調藝發局非執法機構 霍啟剛：唔係話邊個或某個語言是否觸犯法律

霍啟剛又表明，藝發局有責任，盡量降低涉及可能違反《國安法》的風險，「藝發局係一個法定機構，係拎政府公帑，而公帑運用要特別謹慎，政府喺公帑運用都有一套機制，對藝發局、一個法定機構有特定要求。」他又指出，「我哋唔係執法機構，唔係話邊個，或者某事某個語言是否觸犯法律，我哋唔係去判斷呢件事，但作為公帑分配者，我哋整體委員，係有責任將風險降到最低。」

▼去年第31屆香港舞台劇獎頒獎禮▼



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吳傑莊：去年會唔會出現擦邊球情況出現？

曾任藝發局委員的立法會議員吳傑莊就指出，傳統以來，頒獎禮會邀請行業資深藝術家，或藝發局成員，或政府官員作頒獎嘉賓，「去年情況有少啲唔同，會唔會因為呢個原因令出現『擦邊球』情況，令公帑資助咗同政府發展方向有出入（的人），而作出決定，我相信已有充分討論」。