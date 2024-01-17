藝發局停舞台劇頒獎禮資助　稱上屆活動損聲譽　康文署拒提供場地

香港戲劇協會今（17日）在社交平台發帖文公布，稱去年12月8日接獲藝發局的通知，去年舉辦的第三十一屆香港舞台劇獎頒獎禮，因活動內容對藝發局聲譽造成損害或不利影響，經審慎考慮後決定扣減是次項目最後一期資助，來屆頒獎禮亦將不獲資助。同時，康文署亦口頭知會未能為頒獎禮提供或贊助場地。協會表示，對藝發局草率舉措甚表驚訝，但仍會堅持舉行今屆的舞台劇獎選舉及頒獎禮。



香港戲劇協會今（17日）發表公告，表示遭香港藝術發展局扣減上屆頒獎禮資助，同時來屆頒獎禮將不會獲資助。（香港戲劇協會Facebook圖片）

藝發局未能資助來屆頒獎禮

舞台劇獎頒獎禮多年獲藝發局資助，香港戲劇協會今（17日）於社交媒體發表公告，提到於去年12月8日，接獲藝發局兩封來函，稱「收到外界查詢」，質疑去年第31屆香港舞台劇獎頒獎禮「活動內容直接或間接對本局的聲譽造成損害或不利影響」，並曾「審視該頒獎禮的直播錄像及經審慎考慮後，決定扣減是次項目的最後一期資助。」同時，藝發局亦向協會表示，第32屆香港舞台劇獎頒獎禮，「在競爭劇烈及資源有限的情況下」未能獲得資助。

另外，協會亦接獲康文署的口頭知會，未能為第三十二屆頒獎禮提供或贊助場地。

協會將繼續舉行第三十二屆香港舞台劇獎選舉及頒獎禮

協會就事件表示，對藝發局草率舉措甚表驚訝，並已去信要求指明實質直接或間接對該局聲譽造成損害或不利影響的環節或片段，惟至今仍未收到回應。

協會又指，香港舞台劇獎為本地劇界歷史最悠久的獎項，多年來皆獲得政府及業界鼎力支持，在協會商討後，決定繼續舉行第32屆香港舞台劇獎選舉及頒獎禮以表揚過去一年表現出色的舞台從業員，惟資源匱乏下，舉辦形式將有所改變，期望大眾繼續支持香港舞台劇獎。

莊梅岩：冇咩唔可以擺上枱講

曾多次獲得香港舞台劇獎最佳劇本獎的莊梅岩於社交媒體表示，目前所得悉的資訊「就係我哋公開信咁多」，又稱「好多嘢只有繫鈴人（藝發局）先知」。她又指，劇協奉公守法、光明正大，「冇咩唔可以擺上枱講。」