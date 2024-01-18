西九文化區年末吸引逾45萬人次到訪 M+、故宮今年增7個新展覽
撰文：郭梓謙
出版：更新：
西九文化區管理局董事局今日（18日）舉行舉行會議，行政總裁馮程淑儀於會上匯報稱，M+與香港故宮文化博物館，有超過6成的訪客為訪港旅客，在本周二（16日）亦迎接第200萬名訪客；而未來一年，則會舉辦「香港國際文化高峰論壇2024」與3個特別主題展覽。
董事局表示，剛過去的聖誕節配合旅發局舉辦的「香港繽紛冬日巡禮」，節目包括「西九聖誕市集」、加上旅發局的「冬日維港水上煙火」，令文化區在聖誕及新年期間，吸引逾45萬人次到訪，當中大部分為旅客；而除夕夜則有超過5萬人在藝術公園參與倒數。
董事局又預告，M+將於2024年舉辦3個特別展覽，包括3月份與法國五月藝術節舉行攝影聯展，為M+首個聚焦攝影的展覽；而位於M+ 2樓的南展廳，則於2月3日起舉行「山鳴水應」專題展覽。
而剛於1月8日完結的「凝視三星堆──四川考古新發現」特別展覽，董事局就指約3個半月的展期，共接待超過22.7萬名訪客，平均每日約2,500名訪客，打破香港故宮文化博物館特別展覽的單日訪客量紀錄。董事局續指，香港故宮文化博物館會在今年將推出四個特別展覽，並繼續輪換故宮博物院的珍品，及推出其他新專題展覽。
西九文化區｜馮程淑儀稱每年營運赤字7至8億 企業贊助佔收益3成西九文化區貨櫃辦公室遭爆竊 13部座枱電腦CPU及iPad被盜西九文化區增專線小巴和巴士 收費4至5元 免費穿梭巴士中止服務西九文化區縮開支 赤字減半至7.18億 現金流料兩年後耗盡西九文化區｜管理局財困擬出售住宅項目 楊潤雄：會探討不同方案