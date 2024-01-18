西九文化區年末吸引逾45萬人次到訪　M+、故宮今年增7個新展覽

西九文化區管理局董事局今日（18日）舉行舉行會議，行政總裁馮程淑儀於會上匯報稱，M+與香港故宮文化博物館，有超過6成的訪客為訪港旅客，在本周二（16日）亦迎接第200萬名訪客；而未來一年，則會舉辦「香港國際文化高峰論壇2024」與3個特別主題展覽。



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董事局表示，剛過去的聖誕節配合旅發局舉辦的「香港繽紛冬日巡禮」，節目包括「西九聖誕市集」、加上旅發局的「冬日維港水上煙火」，令文化區在聖誕及新年期間，吸引逾45萬人次到訪，當中大部分為旅客；而除夕夜則有超過5萬人在藝術公園參與倒數。

董事局又預告，M+將於2024年舉辦3個特別展覽，包括3月份與法國五月藝術節舉行攝影聯展，為M+首個聚焦攝影的展覽；而位於M+ 2樓的南展廳，則於2月3日起舉行「山鳴水應」專題展覽。

而剛於1月8日完結的「凝視三星堆──四川考古新發現」特別展覽，董事局就指約3個半月的展期，共接待超過22.7萬名訪客，平均每日約2,500名訪客，打破香港故宮文化博物館特別展覽的單日訪客量紀錄。董事局續指，香港故宮文化博物館會在今年將推出四個特別展覽，並繼續輪換故宮博物院的珍品，及推出其他新專題展覽。