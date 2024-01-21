海員俱樂部鋼筋｜帝國集團：結構工程師及總承建商配合屋宇署調查

屋宇署接獲舉報指尖沙咀海員俱樂部重建工程項目有鋼筋質量問題，正考慮隨機開鑿抽取鋼筋樣本測試。項目發展商帝國集團今晚（21日）回應稱，自工程開展至今，委聘註冊結構工程師Meinhardt嚴格監督總承建商華營建築的各項施工與工程，集團已責成雙方全力配合屋宇署的工作，集團會繼續以嚴謹態度緊密跟進，確保建築物結構安全及工程質量。



涉結構工程師Meinhardt及承建商華營建築

屋宇署去年9至11月接獲舉報，指海員俱樂部重建工程項目有鋼筋質量問題。根據項目註冊結構工程師向當局呈交合共17個批次的鋼筋測試報告，均顯示符合規定，並無發現鋼筋質量問題。不過當中一個鋼筋測試報告顯示，該批次源自本應使用於葵涌打磚坪街105-113號發展項目iCITY的鋼筋。項目註冊結構工程師建議，隨機開鑿並抽取鋼筋樣本進行測試，以證明符合標準。屋宇署表示，當局會就事件進行調查，若發現有人或承建商違反《條例》的規定，定必嚴肅跟進。

帝國集團表示，作為海員俱樂部重建項目的發展商，一直高度重視建築物結構安全及工程質量。自工程開展至今，委聘註冊結構工程師Meinhardt，按照相關建築物條例及作業備考的要求，嚴格監督總承建商華營建築的各項施工與工程，確保妥善建設。

集團稱，在事件發生後，已責成Meinhardt及華營建築全力配合屋宇署的工作，稱會繼續以嚴謹態度緊密跟進，確保建築物結構安全及工程質量。

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帝國集團由新鴻基地產原董事局主席兼行政總裁郭炳湘，離開新地後在2010年創立。他在2018年離逝後，公司交由新地郭氏第三代、即郭炳湘長子郭基俊、女兒郭蕙珊及兒子郭基浩打理。