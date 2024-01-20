海員俱樂部部份鋼筋來源存疑　工程師指鋼筋轉移另一地盤使用罕見

屋宇署稱接獲舉報指尖沙咀海員俱樂部重建工程項目有鋼筋質量問題，雖然項目註冊結構工程師向屋宇署提交的其中一個測試報告顯示涉事批次、本應使用於葵涌打磚坪街105-113號（iCITY）發展項目的鋼筋已按法定要求及標準進行測試，但署方認為不足以確實是同一批次鋼筋，故正考慮隨機開鑿抽取鋼筋樣本測試。



註冊結構工程師劉志宏表示，實驗室鋼筋測試報告會列明相關鋼筋是來自什麼地盤，而向屋宇署申請入伙紙時，必須分別提交原廠及實驗室鋼筋測試報告，故一般而言極少會將鋼筋轉移到另一個地盤使用。



劉志宏認為，相關項目使用不合規格的鋼筋機會不大，料只是手續問題，但如真的使用不合規格的鋼筋，如使用在樓版上或會出現裂紋，而用在柱上則可能會有彎曲的情況。



註冊結構工程師劉志宏：鋼筋須有原廠及實驗室測試報告才可申請入伙紙

註冊結構工程師劉志宏表示，一般而言，鋼筋需要有分別原廠及實驗室鋼筋測試報告才可以向屋宇署申請入伙紙。原廠證書方面，由於不少鋼筋可能會分去不同地盤，故供應商或中介或會延遲提供或只能提供影印本，屋宇署亦會接受相關造法；實驗室鋼筋測試報告方面，則是由註冊結構工程師抽樣拿鋼筋到實驗室檢測。

他表示，由於實驗室鋼筋測試報告會列明相關鋼筋是來自什麼地盤，故一般而言極少會將鋼筋轉移到另一個地盤使用，形容相關情況罕見。就今次事件，他表示，項目註冊工程師會與屋宇署商討方案檢測沒有證明的鋼筋，當中包括開鑿相關層樓並抽取鋼筋樣本進行測試，但如屋宇署不接納，則可能需要重做，「如果鋼筋用喺樓版重做都快嘅，但如用喺柱或者牆要重做就有啲困難。」

劉志宏相信或涉手續問題或工程師疏忽

不過，他認為使用不合規格的鋼筋機會不大，料只是手續問題或工程師疏忽，因人手比起鋼筋的成本較昂貴，故相信不會有承建商會冒此風險。他又指，如真的使用不合規格的鋼筋，如使用在樓版上或會出現裂紋，而用在柱上則可能會有彎曲的情況。

▼2023年3月2日 海員之家重建地盤三級火▼



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中科監察是於周五（19日）在社交平台指，「海員之家」重建項目，鋼筋質量文件有嚴重缺失，部份樓層鋼筋原本屬於另一地盤施工材料，並向屋宇署舉報。

屋宇署到今（20日）凌晨發稿稱，於2023年9至11月期間收到市民舉報，指尖沙嘴海員俱樂部重建工程項目有鋼筋質量問題，遂聯絡項目註冊結構工程師，要求提交有關用於該項目的鋼筋物料的測試報告。

項目註冊結構工程師其後向屋宇署呈交合共17個批次的鋼筋測試報告，均顯示符合批准圖則及相關規例的規定，並無發現鋼筋質量問題。不過，其中一個批次的鋼筋測試報告，涉用於29至39樓的樓層鋼筋的，報告顯示其鋼筋是用於葵涌打磚坪街105-113號發展項目（iCITY）的鋼筋，故要求項目註冊結構工程師作出解釋。

相關註冊結構工程師解釋指鋼筋於葵涌已按法定要求及標準取樣及測試，其後部分轉送至尖沙咀使用，惟屋宇署認為，該報告不足以證明在尖沙咀使用的鋼筋與葵涌屬同一批次，要求對方解釋。項目註冊結構工程師在今年1月中建議隨機開鑿並抽取鋼筋樣本進行測試，署方正審視有關建議。

中科監察主席潘焯鴻。（資料圖片／張浩維攝）

潘焯鴻質疑部份鋼筋來源

中科監察主席潘焯鴻表示，葵涌iCITY工程項目非大型項目，故難以抽調10層鋼筋予海員俱樂部重建項目，認為鋼筋不足夠供應兩地盤，加上中科監察掌握到一些俗稱磅紙的購買記錄，證明有一些沒有來源根據和出廠質量證明的鋼筋補充到逢吉鄉。他指，鋼筋文件有識別不同生產商和批次的特別花紋記錄，故只要鑿開便可知道海員俱樂部鋼筋是否真如文件所指來自iCITY。

翻查資料，華營建築有限公司在2020年公布中標尖沙咀海員俱樂部重建項目主要合約，負責樓宇建設工程，將興建42層樓高酒店，總建築面積達45,900㎡。

華營建築：個別人士言論內容具有不實陳述

華營建築集團控股有限公司今發聲明稱，有個別人士於社交媒體發表有關尖沙咀海員俱樂部重建項目的言論內容具有不實陳述，並指海員俱樂部重建工程項目有關鋼筋質量問題的公眾疑問，該項目的註冊結構工程師已向有關部門呈交鋼筋測試報告。

華營建築稱一直主動配合相關部門查詢及相關工作

華營建築集團控股有限公司稱，非常重視工程質量，對於施工及建材採購均遵法規要求，並一直主動配合相關部門的查詢及相關工作，對於有關市場流言，集團一律不作評論，如發現涉及誤導或失實的指控，將保留一切法律追究權利。