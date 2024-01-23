寒冷天氣｜粉嶺低見3度　家長稱難叫仔女起床　學生：不想上學

寒冷天氣警告正生效，粉嶺上學時間溫度約攝氏3度，不少學生回校時也穿著羽絨、戴著手襪，但也有學生穿單薄的外套回校，要向學校借外套。有家長表示，昨晚已感到寒冷，今日天氣更凍，較難叫子女起床上學，其子女都靦腆表示天氣太冷，不想上學。



黃太指天氣冷，較難叫子女起床。（黃浩謙攝）

學校早會轉場學生返課室 家長為子女備熱水

早上7時半，上水及打鼓嶺氣溫低見攝氏4.1及4.6度。據粉嶺百福田心運動場電子屏顯示的溫度，該處溫度為攝氏3度。同時，寒冷天氣警告仍然生效，在北區一間小學外，有不少學生趕往上課。有學校老師稱，原定學生回校後會在露天地方舉行集會，現時也改為學生直接回課室。

帶著一對子女上學的黃太說，昨晚開始有風，已感覺到寒冷，今早叫孩子起床上學也明顯比平日困難，也特意為孩子準備好熱水帶回校飲用。問到天氣寒冷想不想上學，兩個孩子分別說不想起床上學、想停課。

據粉嶺百福田心運動場電子屏顯示的溫度，該處溫度為攝氏3度。（黃浩謙攝）

馮太表示有著女兒飲熱水保暖。（黃浩謙攝）

家長：女兒多穿兩層衫

馮太及丈夫一起送女兒上學，她也提到今日有特意著女兒飲熱水保暖，多穿一兩層衣服及帶頸巾。問到女兒有沒有不願意起床，她則笑言女兒比較乖，沒有賴床。

黃同學，他穿著兩件外套，笠著外套帽、戴著手襪，仍然說「好凍」。（黃浩謙攝）

學生：形容唔到咁凍

另一位乘坐校車回校的黃同學，他穿著兩件外套，笠著外套帽、戴著手襪，仍然說「好凍」，受訪期間也忍不住行來行去，試圖「以動制冷」。

余同學則說今日天氣是「形容唔到咁凍」，又說自己穿了六層衣服、羽絨、外套來保暖，比平日多三層衣服。

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余同學指今日天氣是「形容唔到咁凍」，又說自己穿了六層衣服。（黃浩謙攝）

學校借外套予穿著單薄學生

居於內地、一早跨境來上學的李同學穿著運動服及一件單薄的外套回校，他說因家住內地，沒為意香港今日很寒冷，現時感到寒冷。有另一位學生同樣只穿單薄的運動服及運動外套回校，隨即有學校老師接他到校內借外套。