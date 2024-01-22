天氣｜今晚市區降至10度　新界再低幾度　寒冷天氣警告生效

強烈冬季季候風正為廣東沿岸地區帶來顯著較涼天氣。天文台預測，本港今日（22日）大致多雲，有一兩陣雨，稍後天氣轉冷。市區氣溫由初時約17度顯著下降至晚上約10度，新界再低幾度。今日介乎10至19度之間，吹和緩至清勁偏北風，稍後離岸及高地吹強風。



截至今晨5時50分，本港各區普遍為15、16度，其中大帽山的9.2度最低，打鼓嶺為13.9度。天文台於上午6時，發出強烈季候風信號，以及發出寒冷天氣警告，呼籲市民應注意保暖，多穿禦寒衣物。



（天文台網頁圖片）

高地可能結冰 風寒效應降低體感溫度

天文台於今日凌晨0時發出特別天氣提示，一股強烈冬季季候風會在未來一兩日影響華南沿岸。預料今日本港北風將會增強 ，氣溫進一步下降，稍後天氣轉冷。

明日（23日）密雲，有幾陣雨，天氣嚴寒，市區氣溫降至7度左右，新界再低兩三度，高地可能會結冰。由於風寒效應顯著，身體感覺的溫度會較實際氣溫低。市民請注意保暖，並要關顧長者及慢性病患者。周三（24日）整天及星期四（25日）早上仍然寒冷。

（天文台網頁圖片）

未來兩三日風勢頗大 後期高空擾動有雨

天文台指出，強烈冬季季候風及高空擾動會在未來兩、三日影響廣東，該區氣溫進一步下降，風勢頗大及有幾陣雨，隨後一兩日天氣持續寒冷。預料高空擾動會在本周後期繼續為華南帶來有雨的天氣，而沿岸地區早上仍然相當清涼。

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明最高10度 下周一最高氣溫重上2字頭

根據天文台預報，明日僅介乎7度至10日；周三（24日）為8至12度之間。之間氣溫有所回升，周四最低氣溫重回雙位數，當日介乎為11至16度。下周回暖，下星期日（28日）預期16至19度；下周一（29日）最高氣溫重上2字頭。