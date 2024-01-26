垃圾徵費｜環保署3月擬推APP　舉報非法棄置　睇清垃圾袋銷售點

垃圾徵費延至8月1日實施，屆時市民如果無用指定垃圾袋棄置，就屬違法。環保署助理署長（都市固體廢物收費）胡勁欣早前曾透露當局擬推出新定位APP，日後市民如發現鄰居沒有使用指定膠袋置置垃圾，可以舉報。據環保署回覆《香港01》的答覆指，該手機APP預計於今年3月推出，功能除了供市民舉報用途外，還會讓市民了解指定垃圾袋銷售點。



指定垃圾袋今日開始售賣。（資料圖片）

環保署指，擬在3月推出的手機APP的主要功能，是管理指定袋和指定標籤的製造、存貨、分配及銷售情況，並供市民即時了解附近指定袋，以及指定標籤的銷售點。市民亦可透過應用程式向環保署舉報疑似違規情況。當局會根據市民提供的情報，制訂違法黑點名單，並以風險為本的模式執法，打擊違法行為。

執法人員亦會按個別個案的實際情況，在有需要時與提供情報的市民聯絡了解更多資訊，更有效率地籌劃執法行動。

▼ 現時香港街道垃圾情況 ▼



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環保署續指，已提升客戶服務中心和設立專設熱線（2838 3111) 處理公眾有關垃圾收費的查詢，以及讓市民除了使用應用程式外可以在垃圾收費正式實施後提出違例舉報。環保署熱線運作時間為星期一至星期五，早上8時半至下午6時半，非辦公時間則可以透過電郵或留言信箱與我們聯絡。

當局會根據市民、物管公司、垃圾處理者等的查詢、轉介或情報，制訂違法黑點名單，以便籌劃執法行動，包括定期巡查和突擊行動。