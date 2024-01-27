東京澀谷式對角行人過路處1.31於沙田推試驗　年中在尖沙咀實施

運輸署早前選定沙田沙角街與逸泰街路口，以及尖沙咀加拿分道與加連威老道交界，作為推行日本東京澀谷式的「對角行人過路處」試點。運輸及物流局局長林世雄今（27日）在網誌透露，預計試點將於下星三（31日）率先在沙田推出，尖沙咀則預計年中推行，屆時十字路口容許對角通行，可減省行人過路時間，可重現無數經典日劇場面見過的澀谷「打斜行」十字路口。



現時行人若需在交通燈控制十字路口行到對角的行人路，必須依從燈號指示，經過兩個行人過路處方可到達，如果剛好兩個「燈位」都是紅燈，要等候的時間將會更長。運輸署早前宣布在沙田沙角街與逸泰街路口，以及尖沙咀加拿分道與加連威老道交界，推出澀谷式的「對角行人過路處」，讓行人可「打斜行」過馬路，減省等燈時間。

設黃色條紋、加裝交通燈 方便行人打斜過馬路

林世雄今（27日）在網誌透露，下星期三會先在沙田試點推出「對角行人過路處」，新加設的「對角行人過路處」將會於燈控十字路口劃上對角的行人過路黃色條紋及加裝交通燈，讓行人可以直接經路口中心步行至對角行人路，大家可以行短些、行快一些。

行人綠燈時間需較長 須小心研究車流、人流等

林提到，選定試點時有一系列因素考慮，首先是要確定該十字路口是否有設立「對角行人過路處」的需要，其次更要考慮加設的可行性。

他指，「對角行人過路處」的步行距離較傳統的長，加上路口中心不能設置行人安全島，需要較長的行人綠燈才能讓行人安全橫過路口，但因香港的路口車流較為繁忙，故需小心研究個別路口的特性，包括車流、人流、過路距離和所需時間等因素，確保推行後交通燈控制路口仍可維持足夠的車輛通行能力，避免對整體交通造成嚴重影響。

運輸及物流局局長林世雄。（黃浩謙攝）

運輸署會視察數個月後檢討成效

運輸署最終敲定沙田及尖沙咀兩處，林解釋，署方經過觀察發現上述兩處十字路口，有不少行人都會「打斜」行到對角行人路，經評估車流、人流和實施對角行人過路處所需的燈號設備等基本因素後，認爲這兩個路口均適合作為試點推行。

林世雄續稱，在試驗計劃推行後，運輸署會觀察情況幾個月，小心考慮行人及司機對設施的意見、檢討「對角行人過路處」的成效，以及有否需要再改善設計。署方會小心研究兩個試點的結果，檢討對角行人過路處的測試成效，再考慮將來的方向，期望讓市民在安全情況下體驗「斜」行無忌的便捷。