私隱公署揭10餐廳App追蹤交易紀錄作促銷　沙嗲王不問客人意願

私隱專員公署今日（29日）發表《電子點餐的私隱關注》報告，結果發現實測的10間提供手機App點餐的餐廳，會追蹤用戶喜好、交易紀錄等資料，並在收集個人資料聲明中，表示擬將資料用作直接促銷，其中沙嗲王更沒有在App中，提供是否同意接收推廣訊息或促銷資訊的選項。此外，雖然大家樂、大快活、肯德基及香港吉野家提供訪客身份點餐，但結帳前仍會收集姓名、稱謂、電話號碼及電郵地址等個人資料。



另外50間提供掃碼點餐的餐廳中，有4間要求顧客在點餐或結帳前，自行提供流動電話號碼或電郵地址。其中1間在收集顧客手機號碼前，未有出示收集個人資料聲明。



2024年1月29日，私隱專員公署發表《電子點餐的私隱關注》報告。（資料圖片）

私隱專員公署的《電子點餐的私隱關注》報告表示，於2023年11月至2024年1月實測60間餐廳，當中10間提供手機App點餐的餐廳，包括大家樂、大快活、元氣壽司、肯德基、麥當勞、沙嗲王、星巴克、譚仔三哥米線、譚仔雲南米線及香港吉野家。

大家樂、大快活、肯德基、吉野家不註冊用戶照收集資料

結果發現，10間餐廳均可以使用顧客資料，追蹤顧客於手機App內的活動，包括cookies、裝置資料、交易紀錄、位置資料、喜好及行為、活動紀錄及購買紀錄等。

其中麥當勞、星巴克、譚仔三哥米線及譚仔雲南米線，必須註冊成用戶才可在手機App點餐，涉及收集姓名、電話號碼或電郵地址等個人資料。至於大家樂、大快活、肯德基及香港吉野家在顧客使用訪客身份結帳時，仍會收集姓名、稱謂、電話號碼及電郵地址等個人資料。

餐廳將顧客個人資料用作直接促銷

結果亦發現，10間餐廳均在收集個人資料聲明中，表示擬將顧客個人資料用作直接促銷，其中9間在註冊中提供選項，顧客可選擇是否同意接收推廣訊息或促銷資訊，當中7間預設為同意，其中沙嗲王雖接受顧客以訪客身份點餐，不過在收集手機號碼作點餐時，未有在App中提供是否同意的選項。

四間餐廳掃二維碼點餐須提供電話／電郵

至於另外的50間提供二維碼點餐服務的餐廳，其中4間要求顧客在點餐或結帳前，自行提供流動電話號碼或電郵地址。當中一間餐廳收集顧客手機號碼前，未有出示收集個人資料聲明，以說明收集資料的目的及用途。其後該餐廳回應私隱專員公署指，已更新系統及取消收集個人資料。

二維碼點餐或進入假網站令資料外泄

私隱專員公署指，使用手機App點餐，或須提供個人資料以註冊帳戶，即使以訪問身份點餐亦有機會被收集個人資料，及進行用戶追蹤；個人資料更有可能用作直接促銷用途，或會令儲存於手機的個人資料被查閱。

至於掃瞄二維碼點餐，雖然一般不會收集個人資料及用戶追蹤，但一旦掃瞄被竄改的二維碼，可能會進入假網站，或在顧客設備下載惡意軟件，令儲存的個人資料有外泄風險。

掃瞄二維碼點餐時，一旦掃瞄被竄改的二維碼，可能會進入假網站，令個人資料有外泄風險。（Getty Images）

私隱專員公署並為顧客掃瞄二維碼點餐，提出以下多項建議︰

．在掃瞄二維碼前要提高警覺，留意二維碼有否被竄改，不要掃瞄一些來歷不明的二維碼；



．檢查二維碼所導向的網站及第三方點餐平台的真確性，確保二維碼導向至相關網站及點餐平台；



．先了解可否在不提供個人資料的情況下點餐，或僅提供完成點餐所須的最少量資料；



．盡量使用在手機內置的功能掃瞄二維碼，避免因下載第三方提供的二維碼掃瞄應用程式，而增加手機遭受惡意軟件攻擊的風險；



．切勿將點餐二維碼上載到社交平台，以免有機會令第三者使用二維碼點餐時，導致財物損失。

