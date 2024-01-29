珠寶店職員被劫656萬及被斬　巴籍主腦自殺亡　同黨囚13年

紅磡街頭6年前發生搶劫案，三名蒙面的南亞男子持刀，搶劫兩名珠寶公司職員總值逾656萬元財物，珠寶公司職員的腳部被斬傷，當場浴血。其中兩名涉案南亞裔男子，早前經審訊被裁定搶劫等罪成，案件今(29日)在高等法院判刑，被指是案中主腦的巴基斯坦籍男子，今早在囚禁期間自殺去世，其案件押後至3月27日再處理；其同黨則被判囚13年。



巴籍被告今早6時不治

今早逝世的被告Mehmood Arshad，41歲，巴基斯坦籍，被控於2018年9月21日，在紅磡鶴園東街與紅磡道交界，連同他人搶劫顧兆安和Shankar Ketan Vallabhbhai，劫去現金港幣36.3萬元、現金美金74萬元、5張總額為美金5.4萬元的支票。原定今早進行求情和判刑。法官把其案件押後至3月27日。據悉，該被告自殺被送院，今早約6時宣告不治。

政府新聞稿亦指，懲教人員今早5時06分，於赤柱監獄發現一名41歲還押人士在囚室內用床單繫於窗口鐵柵上吊自殺，並立即召喚支援人員到場，並進行急救，該在囚人士送院搶救後。於早上6時06分被證實死亡。

同案被告另涉傷人罪

同案另一被告Gurung Royal(24歲)，被裁定搶劫和有意圖傷人罪成，傷人罪指他非法及惡意傷害顧。

官斥襲擊行為冷血

法官判刑時指，本案涉及多人犯案，期間有人使用長刀，而Gurung Royal涉及襲擊。雖然傷者沒有永久創傷，但被告的襲擊行為冷血，未有預先警告，令事主無從自衛，就兩罪判Gurung Royal囚13年。

案件編號：HCCC131/2021、HCCC149/2023