腦膜炎雙球菌｜35歲男子發燒頭痛入院呈陽性　臨床診斷為敗血症

衞生署衞生防護中心表示，一名35歲男子出現發燒、發冷、頭痛、皮疹和頸部僵硬入院，臨床診斷為敗血症，現時情況穩定，經血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，病人潛伏期內沒有外遊，家居接觸者暫無病徵，中心正調查該宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案。



衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心稱，個案涉及一名過往健康良好的35歲男子，他於1月25日開始出現發燒、發冷、頭痛、皮疹和頸部僵硬；1月26日到天水圍醫院急症室求醫，並入院接受治療，臨床診斷為敗血症。

病人於1月27日轉往博愛醫院繼續治療，病人現時情況穩定。病人的血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應。初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者至今沒有出現病徵。中心調查仍在進行中。

防護中心發言人表示，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物，包括口鼻分泌物而傳播，潛伏期2至10日，一般為3至4日。

中心指，不同個案的臨床病徵可能並不一致，當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。

腦膜炎雙球菌感染是一種嚴重的疾病，病人須盡快接受抗生素治療。腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。