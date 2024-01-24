麻疹｜11個月大男嬰本月初確診　周一出院　差一個月才可接種疫苗

衞生署衞生防護中心今日（24日）公布一宗本地麻疹個案，患者為一名11個月大男嬰，他自本月13日開始發燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐及腹瀉；其後在15、16日兩度被送到伊利沙伯醫院急症室，並在16日入住該院兒科病房後出疹。病人經治療後情況穩定，於本周一（22日）出院。



中心指，該男嬰過往健康良好，惟未曾接種麻疹疫苗，潛伏期亦沒有外遊；其三名家居接觸者現時沒有病徵。按衞生署麻疹疫苗免費接種安排，嬰兒要年滿一歲才打首針，即他感染時尚有符合接種要求。



按衞生署麻疹疫苗接種安排，嬰兒要年滿一歲才打首針，小一時打第二針。 （Getty）

新冠疫情致各地接種麻疹疫苗下降 多國正爆麻疹

衞生防護中心指出，鑑於新冠病毒流行以來，各地的疫苗覆蓋率有所下降，全球多個國家正受麻疹再度爆發影響。雖然目前資料顯示本地出現大型爆發麻疹的風險偏低，但未接種麻疹疫苗的人士，仍有機會受到感染並把傳播給其他易受感染人士，提醒家長應按時為子女安排免費接種，以得到全面和適時的保護。

中心指，麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為7至21日，病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，市民應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。