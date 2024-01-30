觀塘Tesla撞途人5歲女童危殆　女教師被控危駕　准8千元保釋候訊

女教師涉嫌駕駛Tesla電動車時在觀塘失控，衝上行人路令多人受傷，一名5歲女童至今仍然危殆，肇事女司機被控被控危險駕駛罪，今(30日)在觀塘法院提堂，被告暫時毋須答辯，控方需時作調查，裁判官把案押後至4月30日再提訊，被告准以8千元保釋，並須交出駕駛執照。



女被告姚雨恩，29歲，教師，被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，指她於2024年1月29日，在觀塘協和街與月華街交界的道路上危險駕駛，引致周姓事主身體受嚴重傷害。

事發於昨日下午約5時，涉事電動車轉入月華街時疑剷向行人路，撞毀約3米長鐵欄，一對父女及兩名途人走避不及捱撞。5歲女童的頭、面及腳受傷流血的，她36歲父親手部亦告受傷，女童至今仍危殆。其餘兩名途人分別腳及頭受傷，敷藥後送聯合醫院檢查。

案件編號：KTCC 198/2024