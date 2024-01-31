港珠澳大橋兩死意外　涉誤殺法籍工程師准離港　保釋金增至300萬

港珠澳大橋於2017年3月29日仍在興建期間，一個臨時工作台倒塌，兩名分別22歲及40歲工人死亡，並有3人受傷。一名法籍工程師被控誤殺罪，期間准以10萬元保釋。他今(31日)向高等法院申請更改保釋條件，要求撤銷不准離港的限制，獲法官批准，但他需於離港前24小時內，把行程通知警方。此外，法官把保釋金增至290萬元，以及10萬元的前同事人事擔保。



被告BROUILLET Remi Pierre（39歲，工程師），被控一項誤殺罪，指他於2017年3月29日，在香港港珠澳大橋香港接線-香港特別行政區邊界至觀景山段非法殺死GURUNG Anel及ONWUKA Okomba Onwuka Uka 。

案件編號：HCCP 53/2024