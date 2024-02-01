連續性合約｜勞顧會共識降418門檻　4周工作68小時可享年假等福利

勞工顧問委員會今日（1日）舉行會議，勞方及資方委員就檢討《僱傭條例》下「連續性合約」規定（俗稱「418」規定）達成共識，將有關規定放寬至以四星期工時合計為計算單位，而四星期工時門檻則定為68小時，即僱員四星期工作滿68小時便被視為以「連續性合約」受僱，可享有僱傭福利，如法定假日薪酬、有薪年假及疾病津貼等。



政府發言人表示，有關修訂有助加強保障較短工時僱員權益，政府稍後會向立法會人力事務委員會匯報結果，並開展相關的法例修訂工作，完成草擬後的修訂草案會提交立法會審議。



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「連續性合約」受僱可享法定假日薪酬、有薪年假等福利

根據現行「418」規定，無論全職或兼職僱員，如受僱於同一僱主工作4星期或以上，而每星期工作滿18小時，便被視為以「連續性合約」受僱，而如符合《僱傭條例》訂明的相關條件，可享有一系列僱傭福利，例如法定假日薪酬、有薪年假及疾病津貼等。

然而，有關規定過去被勞工界批評易被僱主濫用漏洞逃避支付福利，2023年的《施政報告》，港府就提出檢討「418」規定，有指勞工處向勞資雙方拋出4個方案供討論，一律改用4周計算總工時，分別要求僱員4周內共做滿72、68、64、60小時，便可享更多法定僱傭福利。

據悉，勞顧會勞方認同修改計算方法，但爭取減少總工時要求，使「連續性合約」受僱可涵蓋更多勞工，而資方則憂慮再減工時要求會令經營成本上升，或影響僱主招聘意欲。

放寬為以四星期工時合計為一個計算單位

最終，勞工處今日表示，勞顧會僱主委員及僱員委員繼之前的討論，就檢討《僱傭條例》下「418」規定坦誠表達意見，而經詳盡及深入討論後達成共識，將有關規定放寬為以四星期工時合計為一個計算單位，而四星期工時門檻則定為68小時。

政府稱有助加強保障較短工時僱員 將開展法例修訂工作

政府發言人表示，有關修訂有助加強保障較短工時僱員的權益，政府稍後會向立法會人力事務委員會匯報結果，並開展相關的法例修訂工作，完成草擬後的修訂草案會提交立法會審議。